CAPTEI: EDISCA estreia espetáculo no Theatro José de Alencar com "balezão" de dar orgulho

Periferia é mais do que um espetáculo intenso e de elevada qualidade técnica e estética, é uma experiência educativa.

O novo projeto da Edisca tem um modo atual de comunicar: “P3Rif3Ri@”. Apresenta uma visão de mundo a partir do olhar de crianças e adolescentes, alunos da instituição, provenientes de territórios urbanos à margem do pleno acesso direitos.

Legenda: Edisca Foto: LC Moreira

No espetáculo “P3Rif3Ri@”, 18 coreografias mescladas com dramaturgias, trilhas sonoras e elementos cênicos criados e construídos pelos próprios educandos, com o apoio dos artistas-educadores da Edisca e de artistas convidados. Temas encenados importantes para a vida prática desses jovens e de suas famílias. Impacta a plateia, porque conecta o público com assuntos fortes. Fome, esperança, violência urbana, mobilização social, situação de rua, saúde mental, direito de existir.

O espetáculo faz parte do projeto Dançando a Vida, realizado através das leis estadual e federal de incentivo à cultura, que posiciona os educandos no centro dos processos criativos, artísticos e técnicos, colocando em cena os conceitos e as pedagogias praticadas pela Edisca.

Legenda: Dora e Gilano Andrade Foto: LC Moreira

Com direção geral de Dora Andrade e direção artística e assistência coreográfica de Gilano Andrade, “P3Rif3Ri@” reúne uma equipe técnica experiente em áreas que vão de coreografia, produção e pesquisa musical, passando por figurino, maquiagem, iluminação, sonorização, fotografia e projeção de imagens.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Ontem, estive lá conferindo tudo. Fico atenta. Reparando. Sentindo. Captando. Encantada. Vi e senti do espetáculo. Edisca reportou-me para dentro da periferia. Chocante. Música certa. Arte na veia. Elementos ora tão obvios, ora metafóricos. Seres humanos. Bichos. Juntos e misturados. Impressiona. A vontade, quando termina o espetáculo, é de ir assistir hoje, amanhã e depois! Pela arte. Pela realidade, a torcida é em ver os artistas do espetáculo realizando sonhos, fazendo valer cada frase da música de Gonzaguinha, arrepiando a alma no final do show da vida real! Fiquei de pé, antes mesmo de encerrar as apresentações. Não aguentei a energia. Precisava ver mais! Aplausos efusivos para cada um que fez acontecer! Todo meu respeito e admiração! Edisca conecta, emociona e entrega o balezão que promete!

“P3Rif3Ri@” está em cartaz no palco do Theatro José de Alencar (TJA), com apresentações de 02 a 04 de setembro, sempre com duas sessões por dia, às 18 horas e 20 horas.

Vem ver quem esteve na noite da estreia.

Legenda: Clara, Tom, Candice, Gabriel e Isadora Trajano Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Elcio Batista e Marcelo Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Braga, Márcia Dias, Carol Bezerra e leliane Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ritelza Cabral e Graça da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Valeka e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Mar Montezuma, Isadora Capelo, Nicolas Gondim e Celso Ferrer Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Queiroz, Eugênia Almeida, Janini Fonteles e Tânia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Tom e Candice Trajano Foto: LC Moreira

Legenda: Vairton e Karla Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Martins e Ana Celina Foto: LC Moreira

Legenda: Jorio da Escóssia, Consuelo Dias Branco e Graça da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Marcelo Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Anete de Castro e Alberto Bial Foto: LC Moreira

Legenda: Clara, Gabriel e Isadora Trajano Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Jussara Regás e Georgiana Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Liziane Cysne e Vania Dummar Foto: LC Moreira

Legenda: Alana Girão e Julio Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Anete, Marcos e Sacha de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Tavares e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Limaverde e Marília Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Waleska Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Mendes, Rosália Sampaio, Tia Lea e Silvana Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Rodrigues e Dina Maria Foto: LC Moreira