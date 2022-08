Edisca apresenta espetáculo “P3Rif3Ri@” no Theatro José de Alencar de 1 a 4 de setembro

O Theatro José de Alencar (TJA), em Fortaleza, recebe de 1 a 4 de setembro o espetáculo “P3Rif3Ri@”, novo projeto da Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca). O projeto é resultado do trabalho pedagógico da instituição e apresenta uma visão de mundo a partir de seus alunos, provenientes de territórios urbanos à margem do pleno acesso a direitos.

De elevada qualidade técnica e estética, as apresentações trarão uma experiência educativa e acontecerão sempre com duas sessões por dia, às 18 horas e 20 horas. O espetáculo faz parte do projeto Dançando a Vida, realizado através das leis estadual e federal de incentivo à cultura, que posiciona os educandos no centro dos processos criativos, artísticos e técnicos, colocando em cena os conceitos e as pedagogias praticadas pela Edisca.

“P3Rif3Ri@” é composto por coreografias, dramaturgias, trilhas sonoras e elementos cênicos criados e construídos pelos próprios educandos, com o apoio dos artistas-educadores da Edisca e de artistas convidados.

Segundo a Edisca, temas importantes para a vida prática desses jovens e de suas famílias são contemplados nas 18 coreografias que compõem a apresentação. Fome, esperança, violência urbana, mobilização social, situação de rua, saúde mental, direito de existir são assuntos representados em cenas criadas e encenadas pelos 195 participantes do projeto.

Processo de quase 2 anos

O espetáculo foi edificado a partir de um processo pedagógico e artístico que perpassou quase dois anos, iniciando com a intensificação da formação em dança de crianças e adolescentes, seguida com a seleção das linguagens artísticas e técnicas que permeiam a criação, montagem e veiculação de um espetáculo cênico, passando pela escolha dos artistas-educadores indicados para cada oficina técnica.

Para o resultado final, segundo destaca a Edisca, educandas e educandos inscreveram-se nos workshops de criação coreográfica, formação de ensaiadores e afinadores, cenografia, adereços cênicos, maquiagem, figurino e fotografia, a partir de seus interesses ou afinidades. Os participantes que mais se destacaram nas oficinas compuseram os grupos produtivos que realizaram o “P3Rif3Ri@”.

Legenda: O espetáculo faz parte do projeto Dançando a Vida, realizado através das leis estadual e federal de incentivo à cultura Foto: Divulgação Edisca

O espetáculo tem direção geral de Dora Andrade e direção artística e assistência coreográfica de Gilano Andrade. Ainda reúne uma equipe técnica experiente em áreas que vão de coreografia, produção e pesquisa musical, passando por figurino, maquiagem, iluminação, sonorização, fotografia e projeção de imagens. “Esse espetáculo tem sua beleza que garante um momento de fruição por meio da arte, mas é também um convite a refletir e a sensibilizar o olhar para a realidade das periferias”, explica Dora Andrade, fundadora da Edisca.

Serviço:

“P3Rif3Ri@”

Espetáculo de dança da Edisca

Datas: de 1 a 4 de setembro (quinta a domingo)

Local: Theatro José de Alencar (TJA)

Horários: 18 horas e 20 horas

Ingressos: R$ 40 e R$ 20