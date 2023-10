Crianças e adultos ficam presos em elevador, na Praia de Iracema, e são resgatados pelos Bombeiros

Quatro adultos e quatro crianças — fantasiados para uma festa de Halloween — ficaram presos em um elevador de condomínio, no bairro Praia de Iracema, nesse domingo (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Os rostos das crianças foram pixelizados para preservá-las.

Conforme a 1º tenente Renata Stuani, ao chegar ao local, os bombeiros tentaram utilizar a chave de elevador, mas a entrada estava quebrada.

Em seguida, os agentes de segurança decidiram usar o desencarcerador elétrico para abrir as portas. Em cerca de dez minutos, as oito pessoas que se encontravam presas no segundo andar do condomínio residencial conseguiram ser resgatadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças e os adultos foram resgatadas ilesos e respirando normalmente.

O caso ocorreu dois dias depois de um grupo de turistas ficar preso no elevador de um hotel do mesmo bairro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para esse socorro.

Busca e resgate de pessoas

Segundo os bombeiros, entre janeiro e setembro de 2023, foram resgatadas 606 pessoas de diversas situações de risco, em todo o Estado. Foram 165 pessoas com lesão e 441 sem. O número é levemente superior em relação a 2022, quando foram 169 pessoas com lesão e 420 sem lesão.