Turistas ficam presos, por 2h, em elevador de hotel na Praia de Iracema e passam mal

Oito turistas ficaram presos, por cerca de 2h, em um elevador de um hotel na Praia de Iracema, em Fortaleza, nesta sexta-feira (28), e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Entre os presos, estavam idosos e duas adolescentes de 16 e 17 anos, do Mato Grosso. As jovens apresentaram crise de pânico, falta de ar e chegaram a desmaiar. Um vídeo mostra o momento em que o grupo sai do elevador e as duas desmaiam.

As adolescentes receberam atendimento pré-hospitalar e uma delas foi encaminhada para uma unidade de saúde acompanhada de um responsável, segundo o Corpo de Bombeiros.

O elevador estava preso na altura do 8° andar, com a porta travada. Um técnico da empresa responsável pela manutenção do equipamento realizou a abertura.

Uma guarnição especializada em atendimento pré-hospitalar e o fiscal de praia dos bombeiros atenderam à ocorrência, devido à necessidade do kit de oxigenoterapia.