Crianças de 5 a 11 anos podem receber vacina contra a Covid sem agendamento em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou que crianças de 5 a 11 anos podem receber a vacina contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento no Centro de Eventos do Ceará a partir desta segunda-feira (28).

As crianças que ainda não tomaram a primeira dose podem receber o imunizante após a efetivação do cadastro no site Saúde Digital. A imunização acontece também nos locais previstos na programação diária divulgada no site da Prefeitura de Fortaleza. Para isso, basta estarem cadastrados há 48 horas, de acordo com informações publicadas pelo prefeito no Instagram.

Até o momento, 121.660 crianças já receberam a primeira dose da vacina na Capital. "Seguiremos trabalhando firmemente até alcançar todo o público nessa faixa etária", escreveu Sarto.

O coordenador da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemus Soares, ressalta que, para receber a primeira dose, é necessário receber a confirmação por e-mail do cadastro no Saúde Digital. "Dos 245.650 cadastros realizados no site Saúde Digital, 174.524 foram confirmados por e-mail, ou seja, 29% não foram concluídos", alerta.

Em Fortaleza, as crianças estão sendo imunizadas com as vacinas da Pfizer (5 a 11 anos) e Coronavac (6 a 11 anos), ambas com uso aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Documentos Necessários

No ato da vacinação, será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Vacinação infantil

16 cidades do Estado já vacinaram mais de 80% das crianças cadastradas no Saúde Digital. O índice é superior a média estadual, que hoje é 46,85%.

Dentre as cidades mais avançadas, estão seis que romperam a barreira dos 90%. Pires Ferreira é, atualmente, o Município com maior percentual (98,71%) e, Pindoretama, vem logo atrás, com o segundo maior índice do Estado e o melhor percentual dentre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).