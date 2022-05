Corpo de motorista de Guiné-Bissau que morreu em Fortaleza será enviado à terra natal nesta semana

O corpo do motorista Milton Sanca, homem natural de Guiné-Bissau que morreu aos 39 anos em Fortaleza no fim de abril, será finalmente enviado ao país natal nesta semana. Segundo Adilson Victor Oliveira, irmão, o traslado começa nesta quinta-feira (26).

A viagem, que será feita também por Adilson, deve terminar no sábado (28), quando já será realizado o velório de Milton na casa da família. O sepultamento será no domingo (29).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o irmão do guineense comemorou o fato de poder levar o corpo de irmão para perto de todos os parentes, mas contou que a jornada não foi fácil. Ele havia iniciado uma arrecadação de dinheiro para os custos do traslado, estimados em R$ 40 mil. A ação arrecadou R$ 34 mil.

Porém, conforme ele, esse montante aumentou consideravelmente por conta do preço das passagens, além dos custos funerários e com documentos. Só de passagem para o corpo de Milton foram R$ 18 mil, e mais R$ 16 mil para Adilson poder viajar. Parte do valor total das despesas foi no cartão de crédito.

Dever cumprido com a etnia e a família

Adilson Oliveira vai ter de ficar pelo menos três meses em Guiné-Bissau após levar o corpo do irmão. Ele mora em Fortaleza desde 2016 e é doutorando em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

A extensão da estadia se dará pela necessidade do cumprimento de uma série de rituais étnicos necessários após o falecimento de um integrante da comunidade.

"O corpo é sepultado, mas o espírito dele ainda tem de passar por vários processos espirituais até se desprender deste plano", explica Adilson.

O irmão de Milton conta ainda da sensação de "dever cumprido" de levá-lo "de volta para casa": "Ele vai conseguir voltar pra casa para descansar. Ainda vou arcar com uma dívida de mais R$ 8 mil, mas foi muito importante".

Relembre o caso

O motorista Milton Sanca, de 39 anos, morreu em Fortaleza após passar mal e sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no fim de abril. Ele veio ao Brasil em 2019, com a intenção de dar uma vida melhor para a esposa e os quatro filhos, que ficaram em Guiné-Bissau.

Segundo com o irmão do motorista, Adilson, Milton faleceu no dia 25 de abril, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Ele acordou com uma forte dor de cabeça e teve piora no quadro à noite, quando foi constatada uma hemorragia, durante consulta em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Racismo

A campanha para arrecadar o dinheiro ainda se tornou mais difícil pois a família foi alvo de mensagens racistas. Pegaram um dos contatos disponíveis no panfleto de divulgação da "vaquinha" e enviaram mensagens preconceituosas.

“Vocês não são bem-vindos aqui, roubando nossos empregos e vagas de estudo, e dando HIV às nossas mulheres”, dizia uma dos textos.

“Estamos aqui, trabalhamos, estudamos, contribuímos. Não assaltamos ninguém, pelo contrário, todos os dias sofremos racismo, preconceitos”, desabafou Adilson. Ele ainda compartilhou o desejo de ser tratado com respeito e pediu pela punição dos infratores.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) disse que "o caso de injúria racial relatado por parentes de um homem natural de Guiné-Bissau, que faleceu em Fortaleza, foi registrado e segue em investigação. Detalhes do trabalho policial serão divulgados em momento oportuno para não comprometer as investigações em andamento".

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE