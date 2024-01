Combate ao incêndio no Parque do Cocó entrará pela madrugada, dizem bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros devem continuar durante a noite desta quinta-feira (18) e madrugada desta sexta-feira (19) tentando conter o foco de incêndio registrado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. O foco de incêndio iniciou nesta quinta-feira (18); outro foco foi identificado na quarta-feira (17), mas foi debelado no mesmo dia.

"Nesse momento tem pouco vento, a temperatura baixa está favorecendo bastante o combate. Nas chamas, principalmente, os focos, iremos fazer um procedimento utilizando uma retroescavadeira para fazer um aceiro primeiro para impedir que os focos consigam se propagar em outros locais", disse o tenente-coronel Daniel Landim, que comanda as operações nesta madrugada ao lado do Capitão Fábio Plutarco.

Aceiro consiste em desbaste de uma parte da mata para impedir propagação de incêndios. Landim ainda explica que os agentes irão trabalhar em pontos estratégicos para conter o fogo.

"Iremos distribuir Bombeiros em focos principais para que a gente possa debelar algumas chamas aqui e tentar diminuir o máximo possível [dos focos] para evitar que essas chamas passem para outros locais que ainda não vieram a pegar fogo", revelou.

A comandante da Assessoria de Comunicação do CBMCE, major Juliany Freire, relatou que as equipes trabalham em esquema de revezamento.

"A gente está fazendo um revezamento porque teve equipe que passou o dia inteiro no combate. Agora, a gente colocou pessoas descansadas, equipes novas descansadas, para fazer o trabalho durante toda a noite e assim a gente vai ficar trabalhando nesse sistema de revezamento até o incêndio ser debelado", contou.

O Parque Estadual do Cocó registra foco de incêndio, nesta quinta-feira (18), em Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros combatem as chamas, que estão em um local de difícil acesso e já consumiram uma área de aproximadamente quatro campos de futebol. A fumaça gerada pela combustão da vegetação é avistada a quilômetros de distância.

No início da noite, às 18h25, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) informou que cerca de 30 bombeiros militares e quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) estão no local atuando no combate ao incêndio.

O helicóptero Fênix 03, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), está auxiliando a ação, com uma equipe formada por piloto e co-piloto, além de mecânico e operador aerotático, utilizando o Bambi Bucket – espécie de bolsa utilizada para captar água e arremessá-la sobre as chamas.

Legenda: Helicóptero foi utilizado na ação do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio Foto: Thiago Gadelha

Há ainda, no local, equipes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os agentes auxiliam em três frentes: realizando a segurança do perímetro, orientação do trânsito nas avenidas próximas da área e estão aptos para realizar o resgate de animais feridos.

Bombeiros da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no Ceará (Cedec) do CBMCE e 45 brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) também estão no local.

O coronel comandante-geral do CBMCE, Cláudio Barreto, afirma que a meta é extinguir todos os focos de incêndio. "É um trabalho muito lento, porque o vento é muito forte, o que propicia cada vez mais o fogo na vegetação, mas estamos atuando ininterruptamente", declara.

A comandante da Assessoria de Comunicação do CBMCE, major Juliany Freire, relata que ainda não há como determinar as dimensões da área impactada pelo incêndio. "Só poderemos falar sobre isso depois que o fogo for totalmente debelado. No momento, a prioridade é o combate ao incêndio. Depois que o fogo estiver debelado, vamos, juntos à Sema, ver a área comprometida", pontua.

Cheiro de fumaça é sentido em vários bairros

O cheiro da fumaça tem sido sentido, nesta quinta, em vários bairros de Fortaleza, como Aldeota, Dionísio Torres, São João do Tauape, Joaquim Távora e Bairro de Fátima. No entanto, há relatos, também, de bairros mais distantes sendo afetados, como São Gerardo, Damas, Parquelândia e Pici.

Legenda: Fumaça tomou prédios e residências na região do parque Foto: Thiago Gadelha

Por volta de meio-dia, o céu das regiões próximas à unidade de conservação já estava completamente cinzento.

Legenda: A fumaça do incêndio no Parque do Cocó tomou conta do céu no Dionísio Torres Foto: Renato Bezerra

Por volta de 19h21, moradores do bairro João XXIII também sentiram um cheiro forte de fumaça. No bairro Couto Fernandes, moradores também relataram cheiro forte de fumaça.

