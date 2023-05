Com itens doados pela Receita Federal, bazar solidário venderá produtos com preço acessível

Com produtos doados pela Receita Federal, o “Lar Amigos de Jesus” junto ao “Lar da Paz”, ao “Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim”, ao “Projeto Resgaste” e ao “Pequeno Nazareno” realizará o Bazar Solidário. A ação começa nessa quinta-feira (4) e segue até segunda-feira (8), em Fortaleza. Durante o evento, a mercadoria doada estará à venda por preço abaixo do mercado.

Entre os itens ofertados, estão: eletrônicos, roupas, perfumarias, ferramentas e brinquedos. Os interessados em adquiri-los poderão gastar até R$ 2 mil por CPF, tendo, também, a opção de efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito. Vale lembrar que pessoas jurídicas não poderão realizar compras com CNPJ de empresas.

Para participar, é necessário adquirir entrada no valor de R$ 10 (em espécie) e respeitar as regras estabelecidas pelas instituições: “Será permitida a entrada de grupos de até 100 pessoas, com permanência de, no máximo, uma hora. Não haverá privilégios. Todos terão de entrar na fila e aguardar a sua vez.” declarou a Irmã Conceição, presidente do Lar Amigos de Jesus.

O evento acontecerá em um galpão na BR-116, próximo ao retorno do quilômetro 23, no sentido Itaitinga. A renda obtida com a venda dos produtos beneficiará igualmente a manutenção das cinco instituições realizadoras.

BAZAR SOLIDÁRIO

Quando : 4 a 8 de maio, das 8h às 16h.

: 4 a 8 de maio, das 8h às 16h. Onde : Galpão na BR-116, sentindo Itaitinga, no retorno do quilômetro 23, ao lado do grupo Ibiapina

: Galpão na BR-116, sentindo Itaitinga, no retorno do quilômetro 23, ao lado do grupo Ibiapina Ingresso: R$ 10 (em espécie)

