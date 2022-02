Com histórias e vivências trans, documentário Transversais será exibido em Juazeiro do Norte

Como parte da programação dos 20 Dias de Ativismo Pela Visibilidade Trans e Contra a Transfobia, realizada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), será exibido no Cinema Sesc Juazeiro do Norte (Rua da Matriz, 227, Centro) o documentário Transversais (2021), a partir das 18h da próxima sexta-feira (4). A exibição é gratuita.

A obra, do diretor e roteirista Émerson Maranhão, apresenta cinco histórias permeadas pelos processos, compreensões e desafios da transexualidade.

"Provocar reflexões"

O longa aborda a temática transexualidade em uma pluralidade de vozes e experiências, apresentando depoimentos de mulheres e homens trans e ativistas/militantes. Entre as personagens está Samilla Marques, orientadora da coordenadoria LGBT da SPS.

“A gente entende que é fundamental trazer temas como a transgeneridade para o centro do debate social. E uma das intenções de Transversais é justamente levantar esta questão, provocar reflexões, ir além do que costuma ser mostrado quando se trata de diversidade de gênero. Não só em Transversais mas na arte de uma maneira geral, e especificamente no cinema, a polifonia é importantíssima”, reflete o diretor do longa, cuja produção é assinada por Allan Deberton.

Primeira exibição no interior do Ceará

Vencedor nas categorias Melhor Longa Nacional e Melhor Roteiro no 15º Festival For Rainbow de Cultura e Diversidade, o filme tem passagem por São Paulo (SP), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE), onde foi exibido duas vezes, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esta será a primeira vez que o documentário será exibido no interior do Estado.

“Essa possibilidade de levar Transversais para Juazeiro do Norte dá uma alegria enorme à equipe do filme, bem como também traz grandes expectativas em relação à recepção da plateia. Estamos muito curiosos em saber como o filme será percebido por lá. Mas ao mesmo tempo, dada à universalidade dos temas abordados no longa, estamos confiantes que será uma bela sessão”, diz Émerson Maranhão.

A exibição é promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT da SPS, em parceria com a Deberton Filmes e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Legenda: Filme é vencedor nas categorias Melhor Longa Nacional e Melhor Roteiro no 15º Festival For Rainbow de Cultura e Diversidade Foto: Divulgação

Para descentralizar o debate

Samilla Marques, orientadora da coordenadoria LGBT da SPS, explica que a ideia é descentralizar e oportunizar a discussão da temática para além da Capital.

“Uma das nossas ações, cumprindo o Pacto Caririense contra a LGBTfobia, é realizar ações que trabalhem o combate à violência na identidade de gênero e à população LGBT. Então, tratar dessa temática tem esse recorte de podermos mostrar as vivências, as histórias de superação e de lutas dessa população”, pondera.

“Todas as cidades que passamos têm um histórico de violação contra a população LGBT+. Então estamos nessa perspectiva de poder levar a Coordenadoria até as pessoas, de discutir o tema, de estar junto pensando em políticas regionalizadas para cada cidade, de acordo com cada especificidade que a cidade tem, e que necessita”, completa.

Ingressos e protocolos

A exibição acontecerá a partir das 18h. No total, serão disponibilizados 70 ingressos na bilheteria, meia hora antes do início da sessão.

Os interessados deverão seguir as normas sanitárias do decreto vigente no Estado do Ceará, utilizando máscaras e apresentando o passaporte de vacinação, com duas doses completas.

Sobre a campanha

Promovida pela SPS, a programação dos 20 Dias de Ativismo Pela Visibilidade Trans e Contra a Transfobia é realizada em alusão a duas datas: 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, e 15 de fevereiro, Dia Estadual de Combate à Transfobia.

As atividades vêm sendo realizadas na Grande Fortaleza, no Sertão dos Crateús, no Sertão de Sobral, no Cariri e no Litoral Oeste do Estado, em formato híbrido, remoto e presencial.