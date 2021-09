Atriz da Globo Marcella Maia é vítima de transfobia na Bahia: 'Sem forças'

A atriz Marcella Maia, de 30 anos, denunciou, nesta quinta-feira (23), ter sido vítima de transfobia em Porto Seguro, Bahia. A artista mostrou os hematomas na região do pescoço, ombro e seio aos seguidores nas redes sociais.

"Preconceito existe. Se cuidem. Sem chão, sem forças. Tô viva", disse a atriz. "Meu corpo não merece isso", continuou, acrescentando a hashtag "transfobia".

Legenda: A atriz compartilhou as imagens com o mais de 282 mil seguidores que possui no Instagram Foto: reprodução

Conforme uma nota da assessoria de Marcela, o caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (22) na vila de Caraíva. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia de Porto Seguro.

"A atriz está segura no momento e todas as medidas legais já estão sendo providenciadas", disse o comunicado, que ainda agradeceu pela preocupação dos seguidores.

Marcella viverá a personagem Morte na próxima novela das 19h da Rede Globo, "Quanto Mais Vida Melhor". Em entrevista à Patrícia Kogut em 2020, a atriz revelou que ocultava o fato de ser uma mulher transexual.

"Ninguém sabia que eu era uma mulher trans. Acho que é uma coisa íntima. Não saio perguntando o que as pessoas têm no meio das pernas. Tenho que provar que sou suficiente sem dizer que sou trans. Mas, há cinco anos, saí do armário. Falei publicamente pela primeira vez. Hoje em dia falo com orgulho", declarou na época.