Colisão de carro em poste deixa ferido e causa queda de energia no bairro Jardim Iracema

Moradores do bairro Jardim Iracema ficaram sem energia após um carro colidir em um poste na avenida Francisco Sá, na manhã desta sexta-feira (5). O acidente, que deixou um homem ferido e causou desvios no trânsito, teria ocorrido após o motorista perder o controle do veículo.

Para a Verdinha, um amigo do condutor, que esteve no local da ocorrência, explicou que a batida aconteceu por volta das 4h30, quando o pneu dianteiro do automóvel estourou. O incidente fez com que o motorista perdesse o controle do carro e colidisse contra o poste, que ficou totalmente danificado.

Um passageiro que estava no veículo acabou sofrendo ferimentos no rosto e no braço, tendo que ser levado para uma unidade hospitalar. Já o condutor não se feriu e foi para casa, ainda muito abalado pelo acidente.

QUEDA DE ENERGIA

Em nota, a Enel informou que a queda do poste impactou o fornecimento de energia na região em que a colisão ocorreu, deixando dezenas de residências e estabelecimentos sem eletricidade.

A companhia, no entanto, já realizou manobras de transferência de carga e conseguiu retomar o serviço em quase todos os imóveis afetados. Por enquanto, técnicos da companhia seguem no local, trabalhando para substituir o poste e normalizar completamente o fornecimento de energia na vizinhança.

Os funcionários também eliminaram a possibilidade de risco elétrico, garantindo a segurança da população.

DESVIO NO TRÂNSITO

Enquanto a situação não é resolvida, parte da avenida Francisco Sá, próxima à rua Alberto de Oliveira, foi interditada, obrigando os motoristas que pretendem passar pela região a adotar rotas alternativas.

No caso dos condutores que trafegam no sentido Barra do Ceará, a orientação da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) é dobrar à esquerda na rua Adolfo Bezerra de Menezes. Já para os motoristas que se deslocam rumo ao Centro, o recomendado é virar à direita na rua Alberto de Oliveira.