Coleta de doações para o RS é realizada no Centro de Eventos pela Defesa Civil e 'Mãos Que Ajudam'

A Defesa Civil e o projeto Mãos Que Ajudam, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizarão uma ação em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul neste sábado (25), no Centro de Eventos do Ceará. A iniciativa tem como objetivo realizar a triagem e organização das doações recebidas.

A ação acontecerá no salão Pecém e a concentração terá início às 8 horas, com o encerramento previsto para às 17 horas. A meta é reunir 300 pessoas para atender a demanda.

Os voluntários serão divididos em grupos de trabalho e estações. As tarefas incluem a separações de roupas, verificação da condição das peças e embalagem dos itens nas sacolas de acordo com a orientação da Defesa Civil.

Podem participar jovens a partir de 12 anos e adultos em geral. O estacionamento é gratuito para aqueles que acessarem pela entrada Docas Salinas. O empresário Romulo Frota Cavalcante esteve presente na ação realizada na semana passada e incentiva outras pessoas a participarem neste sábado.

"Participar de um projeto de serviço Mãos Que Ajudam traz boas recordações a minha família, o sentimento de alegria que vem a nossa vida quando participamos em família desses projetos é algo extraordinário", afirma.

Durante a ação, a Defesa Civil também estará coletando doações. É recomendado doar água, itens de higiene, agasalhos, cobertores e mantas.

O projeto Mãos Que Ajudam é um programa permanente de serviço comunitário que mobiliza milhares de voluntários de todas as idades em parceria com empresas privadas, órgãos governamentais e ONGs.

"Nesse momento, usamos de empatia com nossos irmãos gaúchos e pensamos que todo ato que fizermos para amenizar o sofrimento e angústia deles ainda é pouco e, ao mesmo tempo, sabermos da alegria de ter suas necessidades atendidas não tem preço. Nosso desejo é que este ato genuíno de amor ao próximo venha sensibilizar não só aos que estiverem presentes, mas toda a nossa capital e assim estarmos contribuindo como cristãos e cidadãos", diz João Rhodney Sá, voluntário e diretor do SEI.

Mãos Que Ajudam a Defesa Civil

Quando: Sábado (25), das 8h até 17h

Onde: Centro de Eventos do Ceará, salão Pecém (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)