Cinco atitudes que você pode tomar para construir uma cidade mais sustentável

Reduzir o lixo solto nas ruas é crucial para a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades. A destinação correta dos resíduos é uma ação simples e essencial que todos podem adotar. Ao separar os recicláveis e levá-los aos Ecopontos, por exemplo, a população desempenha um papel vital na diminuição do lixo espalhado pelas vias urbanas, dessa forma, contribuindo também com a indústria de recicláveis, preservando os recursos naturais.

Como salienta o coordenador ambiental da Marquise Ambiental, Átila Gomes, é essencial a participação da população na prática de ações voltadas para a sustentabilidade em todos os ambientes que frequenta, especialmente em casa. “Vemos que a prática dos 3R’s — Reciclar, Reutilizar e Reaproveitar — é a base para desenvolver uma cultura sustentável e menos agressiva ao meio ambiente”, comenta.

Confira abaixo cinco atitudes que promovem essa cultura sustentável e ajudam a reduzir a quantidade de lixo nas ruas.

Separe os resíduos de forma correta em casa

Separe os materiais recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro, dos materiais orgânicos, como restos de comida, frutas e verduras. Limpe os recicláveis e leve-os aos Ecopontos. Embale os resíduos orgânicos em sacos plásticos e deixe-os fora de casa no dia e horário da coleta. Ao levar os recicláveis a um Ecoponto de Fortaleza, o cidadão ainda ganha pontos que valem desconto na conta de energia. Saiba mais sobre os benefícios ao utilizar os Ecopontos aqui.

Game Academia do Ecocidadão: clique na imagem para baixar.

Contribua para a economia circular

Recicle para reduzir o lixo nos aterros, economizar recursos naturais e criar novos produtos a partir de materiais já usados.

Dê nova vida aos materiais

Reaproveite potes de vidro, caixas de papelão e roupas para criar objetos ou decorações.

Faça a compostagem caseira do resíduo orgânico

Transforme restos de alimentos em adubo orgânico rico para suas plantas. Clique aqui e veja como fazer.

Seja um Ecocidadão

Apoie as ações do Programa Ecocidadão, da Marquise Ambiental e Ecofor, compartilhando informações sobre a forma correta de separar e destinar os resíduos com os familiares, amigos e na vizinhança. Essas condutas corretas você aprende também com os Educadores Ambientais, que passam de porta em porta ensinando práticas sustentáveis e levando atividades lúdicas para ensinar crianças a descartar os resíduos corretamente, como o Game Academia de HYPERLINK "https://www.marquiseambiental.com.br/game-academia-de-ecocidadaos/"Ecocidadãos, disponível para Android, ou o gibi HYPERLINK "https://www.marquiseambiental.com.br/wp-content/uploads/2023/06/GIBI-ECOCIDADAO-VERSAO-GERAL-2021_compressed.pdf"O HYPERLINK "https://www.marquiseambiental.com.br/wp-content/uploads/2023/06/GIBI-ECOCIDADAO-VERSAO-GERAL-2021_compressed.pdf"Agente HYPERLINK "https://www.marquiseambiental.com.br/wp-content/uploads/2023/06/GIBI-ECOCIDADAO-VERSAO-GERAL-2021_compressed.pdf"Ecocidadão.

Gibi O Agente Ecocidadão ensina práticas sustentáveis. Clique na imagem para baixar.