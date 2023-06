Chuvas de 'eventos isolados' devem afetar o Ceará em junho e julho, diz Funceme

Os meses de junho devem ter redução das precipitações no Ceará, mas ainda podem registrar eventos isolados de chuvas, principalmente na Faixa Litorânea. As informações foram repassadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) em coletiva nesta quinta-feira (1º).

Com o fim da quadra chuvosa, que acontece entre fevereiro e maio, há uma redução natural das chuvas no Estado. O período pós-estação, de junho a julho, tem uma média histórica de 52,9 milímetros (mm). Em maio, por exemplo, esse valor é de 90,6 mm.

No entanto, em entrevista, o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, explicou que "sistemas de instabilidade locais" e "sistemas de brisas" induzem as chuvas mais repentinas, como as registradas na manhã desta quinta-feira (1º), em Fortaleza.

Também podem acontecer os eventos isolados no interior do Estado, mas o especialista não especificou as localidades.

"São sistemas mais localizados e nós não temos uma expectativa de chuvas expressivas no Ceará. Pode acontecer, claro, eventos isolados e expressivos, mas não de caráter generalizado, como tivemos em março", pondera.

Março de 2023 foi o mês mais chuvoso dos últimos 15 anos no Ceará, com registro de 288.9 mm, um desvio positivo de 42%, quando a média histórica é de 203.4 milímetros. O período foi menor apenas do que março de 2008, quando os 332.8 mm de água representaram um volume quase 64% superior ao normal.

Balanço da quadra chuvosa

As chuvas de março, inclusive, puxaram os acumulados da quadra chuvosa para ser a melhor dos últimos 3 três anos, com registros em torno da média histórica para o período, conforme dados da Funceme coletados pelo Diário do Nordeste nesta quarta-feira (31).

O intervalo de fevereiro a maio marcou um acumulado de 642 milímetros, quando a média histórica é de 600,7mm. O resultado concretiza o último prognóstico climático do órgão, que indicava 40% de probabilidade para chuvas em torno da normalidade; havia ainda 40% de chance de ficar acima dela, ou 20% abaixo.

Nos últimos 10 anos, o período só fica atrás de 2020, que registrou 727,4mm, e de 2019, com 671,9mm. Além disso, manteve tendência de chuvas em torno da média verificada nos últimos anos.

Impacto nos açudes

Os meses chuvosos foram positivos para os reservatórios de água: 71 chegaram a sangrar durante o período. Além disso, o Ceará encerra a quadra chuvosa com 51% da capacidade de armazenamento, o que corresponde a 9,1 bilhões de metros cúbicos. O principal reservatório do Estado, o Açude Castanhão está em 31,85% da capacidade.

No começo deste ano, o percentual era de 31,4%, conforme o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A Bacia do Banabuiú, no Sertão Central, foi a região de destaque.

Depois de uma sequência com baixos aportes, foi registrado o maior volume dos últimos 10 anos, passando de 9% para 41% do volume armazenado. Ainda assim, passou da classificação "muito crítica" para "em alerta".

