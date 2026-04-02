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Chove em 145 cidades do Ceará nesta quinta-feira (2); veja previsão para o feriado

Todas as cidades do Cariri e do Litoral de Fortaleza tiveram registro de precipitações

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Legenda: Em Fortaleza, o acumulado foi de 36,4 mm.
Foto: Thiago Gadelha

A Quinta-feira Santa (2) começou com registro de chuvas em 145 dos 184 municípios do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até as 10h40, o maior acumulado entre 7h de quarta-feira e 7h desta quinta, foi registrado em Moraújo, com 98 milímetros.

Os maiores volumes se concentraram em cidades nas regiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba. Ainda no recorte por regiões, todas as cidades do Cariri e do Litoral de Fortaleza, que somam, respectivamente, 27 e 10 municípios, tiveram registro de chuva.

Veja as 10 maiores chuvas:

  • Moraújo: 98 mm
  • Paramoti: 87 mm
  • Meruoca: 66 mm
  • Coreaú: 62 mm
  • Icapuí: 61 mm
  • Ibiapina: 60 mm
  • Cedro: 57 mm
  • Icó: 55 mm
  • Potiretama: 53 mm
  • Sobral: 52 mm

Em Fortaleza, o acumulado foi de 36,4 mm. Na região do Litoral de Fortaleza, apenas Pindoretama (50 mm) superou a marca de 40 mm no período.

Previsão para os próximos dias

Para esta quinta-feira (2), a Funceme prevê variação de nebulosidade, com céu parcialmente nublado a claro em diferentes regiões do estado.

Ainda pela manhã, há previsão de chuvas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e em áreas isoladas do Sertão Central e Inhamuns. Entre a tarde e a noite, as precipitações devem se concentrar no noroeste do estado, incluindo Ibiapaba, Litoral Norte e parte do Sertão Central e Inhamuns, além do sul, com destaque para o Cariri e a região Jaguaribana.

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Já no sábado (4), a tendência é de redução da nebulosidade e dos volumes de chuva, sobretudo no centro-sul do estado. Ainda assim, há possibilidade de precipitações no norte do Sertão Central e Inhamuns, além do noroeste e sul do Ceará.

Segundo a Funceme, as chuvas previstas estão associadas a fatores locais, como brisa, temperatura, umidade e relevo, além do fluxo de ventos de leste/nordeste ligado à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece a entrada de umidade do oceano.

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