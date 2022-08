Celular explode enquanto criança assistia vídeos no interior do Ceará

Um celular explodiu quando era utilizado por uma criança de 6 anos, na manhã dessa terça-feira (16), em Quiterianópolis. O menino, que tem diagnóstico de transtorno do espectro autista e não fala, não sofreu ferimentos.

Segundo a mãe do garoto, a professora Maria Eugênia Soares, Bernardo Soares estava no quarto, assistindo vídeos no aparelho sobre a cama, enquanto ela estava na cozinha. Momentos depois, ele saiu do cômodo e colocou o eletrônico no chão. Ao perceber que algo estava errado, a docente foi verificar a situação.

"Ele saiu do quarto com o celular na mão. Não sei se o celular já estava quente, mas ele o colocou no chão. Aí começou a sair fumaça. Muita fumaça", relembra. "A bateria ficou muito inchada, tipo como se tivesse evaporando alguma coisa", detalha.

Legenda: Após caso, mãe disse que não deve permitir que filho volte a usar celular Foto: arquivo pessoal

Ao constatar o problema, o marido chutou o aparelho para longe do garoto e, em seguida, usou uma vassoura para retirá-lo do interior do imóvel. No exterior, o homem usou um balde com água para resfriar o smartphone.

Maria Eugênia Soares professora "Fiquei muito assustada, porque meu filho é autista e ele não fala. Ele tem medo de fumaça, quando a viu, saiu de perto do celular."

O incidente não causou ferimentos em Bernardo, mas deixou Maria Eugênia traumatizada. Ela relata que não deve permitir que o pequeno volte a usar celular após o incidente. Segundo a docente, o caso poderia ter se transformado em algo pior, como um incêndio. "A sorte foi que ele tirou de cima da cama, porque se pega no colchão...", desabafa.

Maria Eugênia Soares professora "A gente vê [notícias sobre explosão de celulares] nos jornais, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente."

O aparelho era o único da residência e tinha cerca de um ano de uso. Ele foi comprado novo, através da internet, e não apresentou problemas ou superaquecimento antes do incidente. O eletrônico também não estava carregando quando aumentou a temperatura, explodindo. O smartphone teve perda total, sendo descartado pela família.

