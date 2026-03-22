Ceará terá feriado nesta semana; saiba quando

Menos de uma semana após o feriado de São José, celebrado em 19 de março, os cearenses terão um novo dia descanso na próxima quarta (25), dia em que se celebra a Data Magna do Ceará.

O feriado estadual foi instituído em 2011 e relembra a abolição da escravidão no Estado, ocorrida em 1884, quatro anos da aprovação da Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888.

Foi o pioneirismo em um feito tão importante que rendeu ao Ceará o título de "Terra da Luz", utilizado até os dias de hoje.

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O que significa Data Magna?

A expressão "Data Magna" se refere a um acontecimento de grande importância. Magna, no latim, significa "grande". Assim, o termo indica uma data de grande importância para a história de uma determinada região.

No caso dos feriados no Brasil, cada estado pode estabelecer um significado específico. Enquanto no Ceará a efeméride diz respeito à abolição dos escravizados, em Pernambuco, por exemplo, o feriado da Data Magna ocorre no dia 6 de março, em celebração à Revolução Pernambucana de 1817.