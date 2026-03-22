Ceará terá feriado nesta semana; saiba quando
Data estadual foi instituída em 2011.
Menos de uma semana após o feriado de São José, celebrado em 19 de março, os cearenses terão um novo dia descanso na próxima quarta (25), dia em que se celebra a Data Magna do Ceará.
O feriado estadual foi instituído em 2011 e relembra a abolição da escravidão no Estado, ocorrida em 1884, quatro anos da aprovação da Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888.
Foi o pioneirismo em um feito tão importante que rendeu ao Ceará o título de "Terra da Luz", utilizado até os dias de hoje.
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O que significa Data Magna?
A expressão "Data Magna" se refere a um acontecimento de grande importância. Magna, no latim, significa "grande". Assim, o termo indica uma data de grande importância para a história de uma determinada região.
No caso dos feriados no Brasil, cada estado pode estabelecer um significado específico. Enquanto no Ceará a efeméride diz respeito à abolição dos escravizados, em Pernambuco, por exemplo, o feriado da Data Magna ocorre no dia 6 de março, em celebração à Revolução Pernambucana de 1817.
Feriado também celebra Dragão do Mar
O dia 25 de março também celebra a memória de Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar. Jangadeiro e uma das principais figuras contra o tráfico de escravizados, Francisco protagonizou momentos importantes levaram o Estado a realizar o feito da Data Magna.
O principal deles aconteceu em 1881, quando Chico da Matilde, como também era chamado, e outros jangadeiros se recusaram a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos em São Paulo e Rio de Janeiro.
Quais os próximos feriados de 2026?
Os cearenses ainda poderão curtir diversos feriados nacionais neste semestre e alguns feriadões nos próximos meses. Confira a lista:
Abril
- 3 de abril, sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional);
- 20 de abril – segunda-feira (ponto facultativo);
- 21 de abril, terça-feira – Tiradentes (feriado nacional).
Maio
- 1º de maio, sexta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)
Junho
- 4 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)
- 5 de junho, sexta-feira (ponto facultativo)
Setembro
- 7 de setembro, segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 28 de outubro, quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
Novembro
- 2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
- 25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h)
Feriado em Fortaleza
Agosto
- 15 de agosto, sábado – Dia de Nossa Senhora de Assunção