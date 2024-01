Ceará tem média de 20 afogamentos fatais por mês; veja dicas para banho seguro

Janeiro é mês de férias e, num território cheio de corpos hídricos como o Ceará, idas à praia ou a açudes são boas pedidas para relaxar. No entanto, a diversão exige cuidados, pois o Estado registra uma média de 20 afogamentos fatais por mês - a maioria em águas naturais, como rios, barragens e praias.

Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) parcial da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), em 2023, foram registrados 209 afogamentos entre os meses de janeiro e outubro. Os dois últimos meses ainda devem ser inseridos na plataforma. Os incidentes em águas naturais corresponderam à maioria dos casos, com 171.

Janeiro foi o terceiro mês com mais registros (25), atrás de abril (27) e maio (26). Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará orienta banhistas a redobrar os cuidados para evitar afogamentos no período.

Todos os fins de semana, os bombeiros reforçam as ações nas praias que contam com sua área de atuação: Praia do Futuro e Caça e Pesca, em Fortaleza; Cumbuco e Cauípe, em Caucaia; Canoa Quebrada e Majorlândia, em Aracati; e na praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara.

Um dos principais perfis observados pelos guarda-vidas são pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão para o mar. Nesse caso, a percepção e a orientação tendem a diminuir, aumentando o risco de incidentes. Se o banhista não tiver afinidade na água, o ideal é evitar que a água ultrapasse o umbigo.

Outro público que requer atenção em ambientes aquáticos são as crianças. O CBMCE orienta pais ou responsáveis a nunca perdê-las de vista, e sempre manter a distância segura de um braço esticado.

Segundo a corporação, uma pessoa nunca deve tentar salvar a outra sem que haja o treinamento e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados. Nas praias, é importante sempre procurar um posto de guarda-vidas.

Ao se deparar com uma situação de afogamento, recomenda, disque 193 imediatamente. A ligação é gratuita e funciona 24 horas, nos sete dias da semana.

Vidas salvas

Só no ano passado, pelo menos 686 pessoas foram salvas de afogamentos por agentes de segurança no Ceará. Entre janeiro e outubro, 438 vidas foram salvas de afogamentos pelos bombeiros. Em Fortaleza, a Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal (GMF) também resgatou 248 pessoas, de janeiro a novembro.

Os agentes da ISA atuam nas localidades da Barra do Ceará, Carapebas, Praia dos Crush, Jangada, Praia de Iracema, Ponta Mar e Náutico, com média de três guarda-vidas por posto, todos os dias, das 8h às 17h. No ano passado, o grupo recebeu três jet skis para o patrulhamento da costa, podendo chegar cerca de dez vezes mais rápido ao local de atendimento quando comparado a um nadador experiente.

Os bombeiros lembram que as chamadas “correntes de retorno” do mar são fenômenos naturais comuns da costa cearense e “puxam” os banhistas para o fundo. Nesses casos, o aspecto da água com pouca ou nenhuma onda pode enganar, e as águas escuras em locais rasos acabam confundindo o banhista.

Como turistas não conhecem as praias e os riscos presentes nelas, os agentes também buscam identificá-los e orientá-los corretamente.

Como evitar afogamentos?

Para facilitar um momento de lazer longe de perigos, os CBMCE dá algumas dicas de prevenção: