Ceará registrou 47 alertas de chuvas e ventos a mais em 2022 que janeiro a maio do ano passado

Quando, em janeiro deste ano, os Profetas da Chuva anunciaram que o "inverno" no Ceará tenderia a ser positivo, talvez somente os mais otimistas esperavam que a quadra chuvosa fosse realmente acima da média, tendo em vista o histórico recente de precipitações escassas (2012-2018).

No entanto, as boas previsões se confirmaram. E, além disso, 2022 foi marcado por uma série de alertas meteorológicos que apontavam para chuvas e ventos fortes.

Esses alertas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ficaram 30% superior ao número observado em igual período (janeiro-maio) do ano passado. Em 2022, 199 avisos meteorológicos foram emitidos apontando o risco de ventanias e fortes pancadas de chuva. Nos primeiros cinco meses do ano passado, foram 152.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'.

A classificação mais recorrente, neste ano, foi a de nível 1, na qual é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Março em destaque

Dos cinco meses iniciais do ano, março foi o que obteve o maior número de alertas emitidos pelo Inmet, com 57 ao todo - em março de 2021, foram 43. Esses avisos meteorológicos, na prática, se confirmaram. Março também foi o mês mais chuvoso do ano.

Conforme a Funceme, o mês registrou 265.3 milímetros, o que representa 30,4% superior à média histórica para o período, que é de 203.4 mm. Fevereiro, por sua vez, foi o mês com menor número de alertas e, também, o que obteve o menor volume de chuvas deste ano, com apenas 64,5 mm.

Alerta vigente

Em junho, mês que marca o fim da quadra chuvosa no Ceará, os avisos meteorológicos, assim como as chuvas, seguem. Todos os dias deste mês contaram com alertas emitidos pelo Inmet. O cenário, na prática, tem se confirmado. Em apenas 5 dias, as chuvas já representavam 52% acima da média histórica.

Atualmente, 111 cidades estão em 'potencial perigo' para chuvas de até 30 milímetros por dia e ventos com rajadas até 60 km/hora. O alerta é válido até às 10 horas desta quarta-feira (9), no entanto, pode ser renovado, a exemplo dos dias anteriores.

Confira lista: