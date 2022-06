Fortaleza é a única cidade do Ceará a ultrapassar marca dos 2 mil milímetros de chuva em 2022

A Capital cearense é a primeira e única cidade do Estado a ultrapassar a marca dos 2 mil milímetros de chuva acumulada neste ano de 2022. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, Fortaleza já registra máxima de 2.122,5 milímetros.

Esse índice já é superior 54% à normal climatológica anual da cidade, quando são esperados 1.372,8 mm ao longo dos 12 meses do ano.

Em 2021, foi a cidade de Moraújo quem liderou o ranking da máxima com 1.770 mm, volume, no entanto, inferior ao observado, até o momento, em Fortaleza. Em 2020, o Município voltou a liderar, mas, desta vez, com volume superior ao registrado neste ano de 2022 (2.967,5 mm).

A cidade que está mais próxima de também ultrapassar a marca dos 2 mil milímestros em 2022 é Maranguape, cuja máxima até agora está em 1.937 milímetros.

Tamanho volume acumulado de chuva possibilitou o "aumento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas, o que melhora a captação nos poços da nossa cidade, sendo assim uma alternativa para outros usos que não sejam abastecimento humano", conforme destacou a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de Fortaleza.

As águas também trouxeram danos à Capital, com exemplo à malha viária. Segundo a Secretaria da Gestão Regional (Seger) serão investidos R$ 60 milhões para recuperação das vias públicas.

"O pacote está em andamento com a realização de intervenções de recuperação asfáltica, limpeza, sinalização e iluminação pública e tem como objetivo requalificar todas as principais avenidas e ruas da capital".

500 MIL M² A meta é realizar a recuperação asfáltica de 500 mil m² de vias públicas. Para isso, a gestão municipal quadruplicou o número de equipes, saltando para 15, que trabalham diariamente na execução do serviço. Com investimento de R$ 22 milhões, a operação dará prioridade às 90 principais avenidas da Capital.

Ainda de acordo com a Pasta, a Defesa Civil de Fortaleza não registrou nenhuma família desabrigada ou desalojada devido às chuvas.

Chuvas em 2022

Nos meses iniciais deste ano, apenas em fevereiro Fortaleza abaixo da média histórica. Naquele mês, a chuva média acumulada foi de 148,8 mm, cerca de 9% inferior à normal climatológica para o período, que é de 163,2 mm.

Janeiro foi o mês com a maior variação positiva até então, com 156,7% de chuva acima da média histórica. Já o mês de março foi o que obteve o maior volume, com mais de 630 milímetros de chuva.

Janeiro : choveu 300,6 mm, 156,7% acima da média, que é de 117,1 milímetros

: choveu 300,6 mm, 156,7% acima da média, que é de 117,1 milímetros Fevereiro : choveu 148,8 mm, 8,8% abaixo da média, que é de 163,2 milímetros

: choveu 148,8 mm, 8,8% abaixo da média, que é de 163,2 milímetros Março : choveu 638,4 mm, 97% acima da média, que é de 324,1 milímetros

: choveu 638,4 mm, 97% acima da média, que é de 324,1 milímetros Abril : choveu 482,4 mm, 35,8% acima da média, que é de 355,2 milímetros

: choveu 482,4 mm, 35,8% acima da média, que é de 355,2 milímetros Maio : choveu 252,8 mm, 25,9% acima da média, que é de 200,8 milímetros

: choveu 252,8 mm, 25,9% acima da média, que é de 200,8 milímetros Junho: choveu 141.9 mm, 2.4% abaixo da média, que é de 145.4 milímetros (números até o dia 8 de junho)