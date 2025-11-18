Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará já registrou caso de acesso antecipado a questões do Enem em 2011; relembre

Mais de mil estudantes de colégio privado tiveram prova cancelada.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 20:19)
Ceará
Alunos em sala de aula sentado e respondendo provas.
Legenda: Em 2011, alunos de uma escola privada do Ceará tiveram acesso a questões por meio de teste.
Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasil.

Em 2011, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) viveu um episódio polêmico: a anulação de provas de mais de mil estudantes do Colégio Christus, em Fortaleza, após a constatação de que parte dos alunos teve acesso antecipado a questões que seriam aplicadas na edição daquele ano. 

O caso gerou investigação da Polícia Federal, disputa judicial e um debate nacional sobre segurança do processo avaliativo.

Uma captura de tela de uma página de jornal (Diário do Nordeste, 27 de Outubro de 2011), mostrando a seção
Legenda: Na época, estudantes do Christus reclamaram do transtorno, enquanto os de outras instituições pediam anulação total.
Foto: Cedoc SVM/Diário do Nordeste/28 de Outubro de 2011.

Em 26 de outubro de 2011, o Ministério da Educação (MEC) confirmou o cancelamento das provas de 639 alunos do Colégio Christus. A decisão foi tomada após denúncias de que um simulado aplicado pela escola repetia 14 questões idênticas às que apareceriam no Enem daquele ano.

Embora o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) tenha afirmado que "não houve vazamento durante a aplicação oficial do exame", a coincidência das questões acendeu o alerta. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar como o conteúdo havia chegado às mãos dos alunos.

Veja também

teaser image
Ceará

Confira possíveis questões anuladas do Enem 2025

teaser image
Ceará

Entenda o que acontece quando uma questão do Enem é anulada

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) rapidamente se posicionou, alegando violação ao princípio da isonomia e pedindo a anulação nacional das questões — pedido que seria rejeitado posteriormente.

Uma captura de tela de uma página de jornal (Diário do Nordeste, 28 de Outubro de 2011), mostrando a seção
Legenda: Procuradoria solicitou a suspensão da medida do MEC de anular as provas dos alunos do Colégio Christus.
Foto: Cedoc SVM/Diário do Nordeste/28 de Outubro de 2011.

Nova prova e responsabilizações

Diante da quebra de igualdade entre os candidatos, o Inep confirmou a anulação das provas dos concluintes da escola e ofereceu uma nova data de aplicação: 28 e 29 de novembro daquele ano, paralelamente às provas para internos de presídios.

O próprio Inep informou que pretendia responsabilizar civil e criminalmente os envolvidos, caso fosse comprovada a participação do colégio ou de terceiros no vazamento.

Segundo o órgão, as questões teriam sido copiadas durante um pré-teste realizado em 2010, etapa em que algumas escolas recebem itens preliminares para avaliação de dificuldade. O material deveria ser devolvido e incinerado após a aplicação — algo que não ocorreu.

Cursinho também foi atingido

Em 21 de dezembro de 2011, a situação ganhou novas definições. O Inep ampliou a punição e incluiu também os alunos do cursinho pré-vestibular do Christus, elevando o total de atingidos para 1.139 estudantes.

A decisão veio após informações da Polícia Federal indicarem que a apostila com as questões vazadas também teria sido distribuída no cursinho. Com isso, as provas desses estudantes passaram a valer apenas 166 questões, com recalculagem da pontuação.

Disputa judicial

O caso gerou intensa batalha judicial. O MPF-CE defendia que, por serem divulgadas antecipadamente, as 14 questões deveriam ser anuladas para todos os participantes do Enem no país.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), porém, rejeitou o pedido. Para o desembargador Paulo Roberto Lima, anular os itens nacionalmente seria uma medida desproporcional — a solução “mais razoável” seria restringir o cancelamento aos afetados diretamente. O entendimento foi mantido mesmo após recurso do Ministério Público.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Estudantes com a prova do Enem 2025 em mãos.
Ceará

Camilo Santana diz que 40 mil pessoas acessaram live com questões 'próximas' do Enem

Inep tomou decisão técnica e anulou três perguntas.

Redação
Há 43 minutos
Alunos em sala de aula sentado e respondendo provas.
Ceará

Ceará já registrou caso de acesso antecipado a questões do Enem em 2011; relembre

Mais de mil estudantes de colégio privado tiveram prova cancelada.

João Lima Neto
Há 1 hora
Estudantes observam o caderno de questões do Enem.
Ceará

Após anular questões, Inep antecipa divulgação de gabarito do Enem 2025

As respostas oficiais serão divulgadas nesta quarta-feira (19), às 10h.

Lucas Monteiro
Há 1 hora
As capas dos cadernos de provas e suas referidas cores.
Ceará

Entenda o que acontece quando uma questão do Enem é anulada

Após suspeita de vazamento no Ceará, INEP retirou três itens da prova desta terça-feira (18).

Redação
Há 2 horas
tela de computador mostrando a marca do sisu.
Ceará

Sisu 2026: tudo o que você precisa saber para a primeira chamada

Programa permitirá o uso das notas do Enem de 2023, 2024 e 2025.

Redação
18 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira.
Ceará

Quem é Edcley Teixeira, cearense que ‘previu’ questões do Enem 2025

Estudante afirmava que Inep não possui o poder de censurar a memória de um estudante.

Redação
18 de Novembro de 2025
ALT: Uma montagem de duas fotos mostrando um acidente entre um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e um caminhão em uma área urbana. A foto da esquerda mostra a visão geral do local: o VLT de cor branca e verde está parado ao lado de um caminhão prancha de carroceria escura, que está posicionado de forma transversal ou parcialmente sobre os trilhos. Cones de trânsito laranja e brancos estão na via, bloqueando o trânsito. A foto da direita é um close-up que mostra a frente do VLT encostada na lateral da carroceria do caminhão. Várias pessoas, incluindo curiosos e talvez trabalhadores, estão aglomeradas ao redor dos veículos acidentados. O céu está claro e o dia é ensolarado.
Ceará

Caminhão colide em trem de VLT de Sobral e serviço é suspenso

Acidente ocorreu em passagem de nível.

Redação
18 de Novembro de 2025
Estudante com o caderno de questões verifica a prova.
Ceará

Estudantes reagem após Inep anular três questões do Enem 2025

Nas redes, candidatos cobram prova justa após fundador de cursinho em Sobral antecipar itens idênticos aos do exame.

Lucas Monteiro
18 de Novembro de 2025
Imagem do Enem 2025 para matéria sobre quais questões foram anuladas.
Ceará

Confira possíveis questões anuladas do Enem 2025

Caso suspeito de vazamento da prova foi registrado em cursinho pré-vestibular no Ceará.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra caderno de prova do Enem 2025 amarelo sendo segurado por estudante na frente da câmera.
Ceará

MEC anula 3 questões do Enem 2025 e aciona PF após suspeita de vazamento no CE

Estudante de Medicina e fundador de cursinho em Sobral adiantou questões idênticas às do exame em live cinco dias antes.

Theyse Viana
18 de Novembro de 2025
pessoa segurando celular. na tela, a marca do fies.
Ceará

Fies 2026: guia completo para financiamento estudantil com o Enem

Programa oferece juros zero e novas modalidades de financiamento para estudantes de baixa renda.

Redação
18 de Novembro de 2025
Crianças e jovens em um palco, com microfones à frente, performando em um coral de Natal, todos usando gorros de Papai Noel e uniformes brancos com detalhes em vermelho, sob a batuta de uma regente fantasiada.
Ceará

Nova Praça do Ferreira será entregue para abertura do Ceará Natal de Luz

Reforma já será finalizada com as decorações natalinas, em preparação para o fim de ano.

Matheus Facundo e Gabriel Bezerra*
18 de Novembro de 2025
Mulher de costas, com cabelos longos trançados, fala para uma plateia cheia de estudantes uniformizados em um auditório. Os alunos, sentados em cadeiras vermelhas e brancas, parecem atentos enquanto seguram papéis ou cadernos.
Ceará

Enem 2026: o que dizem especialistas sobre prova para Mercosul e fim do Saeb no 3º ano?

Ministro da Educação anunciou que o Exame do próximo ano poderá ser aplicado em países do Mercosul.

Bergson Araujo Costa e Nicolas Paulino
18 de Novembro de 2025
Fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com grades metálicas fechando a entrada principal. Há avisos impressos afixados nos vidros, e o interior aparenta estar vazio, com cadeiras alinhadas. O letreiro com o nome do hospital aparece à direita, ao lado do símbolo de cruz em verde.
Ceará

Qual o impacto do fechamento do Hospital César Cals para pacientes e profissionais?

A interrupção dos serviços na unidade gera alerta sobre a possível sobrecarga na rede materno-infantil em Fortaleza.

Thatiany Nascimento e Clarice Nascimento
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com uma ambulância estacionada na porta.
Ceará

Com dúvidas, pacientes vão a César Cals em busca de informações sobre exames, consultas e remédios

Só entre exames de imagem e laboratoriais, mais de 250 procedimentos foram remanejados.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
17 de Novembro de 2025
Secretário defende 'desvincular' corridas de shows na Avenida Beira-Mar em 2026
Ceará

Secretário defende 'desvincular' corridas de shows na Avenida Beira-Mar em 2026

Em vídeo, Márcio Martins lembrou recentes eventos realizados na orla.

João Lima Neto
17 de Novembro de 2025
Pacientes sendo retirados do hospital César Cals após incêncio atingir as docas da unidade de saúde.
Ceará

Reforma do hospital César Cals só deve ocorrer após inspeção, diz gestor da Sesa

Serviços da unidade foram direcionados para outros hospitais.

Mylena Gadelha
17 de Novembro de 2025
três homens sentados em uma sala de aula. um deles está digitando no notebook. eles estão diante de uma mulher, que está de pé.
Ceará

Como consultar o espelho da redação do Enem 2025 e entender sua nota detalhadamente

Documento será liberado em março de 2026 e ajuda o participante a compreender como cada parte do texto foi avaliada.

Redação
17 de Novembro de 2025
Aplicativo do ENEM na tela do smartphone em cima de um calendário, sobre uma prova azul do enem.
Ceará

Prazo para pedir reaplicação do Enem 2025 começa hoje (17)

Saiba como solicitar e quem tem direito a nova aplicação do Exame.

Carol Melo
17 de Novembro de 2025
Ceará

Cimento Apodi investe em capacitação para profissionais da construção civil

Oportunidade reforça o compromisso da empresa com a transformação dos profissionais

Agência de Conteúdo DN
17 de Novembro de 2025