CE tem chuvas de até 120 mm em 24h e está sob novo aviso de precipitações intensas até quarta (22)

Mais de 100 cidades cearenses registraram chuvas entre 7h de segunda (20) e 7h desta terça-feira (21), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, com 120 mm.

Os municípios de Missão Velha e Barbalha, na mesma região, também tiveram chuvas acima de 100 mm nas 24 horas, ocupando o top 3 de maiores precipitações de ontem para hoje.

10 maiores chuvas entre segunda e terça-feira

Juazeiro do Norte (Posto: Vila São Gonçalo-Marrocos): 120 mm

Missão Velha (Posto: Missão Velha): 105 mm

Barbalha (Posto: Barbalha): 102 mm

Missão Velha (Posto: Gameleiro de São Sebastião): 92 mm

Porteiras (Posto: Porteiras): 87 mm

Missão Velha (Posto: Jamacaru): 85 mm

Juazeiro do Norte (Posto: Juazeiro do Norte): 82.5 mm

Porteiras (Posto: Sítio Saco): 80 mm

Brejo Santo: 59 mm

Hidrolândia: 58 mm

Veja também Ceará Com chuvas fortes, entrada de água nos açudes do CE cresce 23 vezes em uma semana Ceará Barragem que rompeu e deixou pessoas ilhadas no interior do Ceará era irregular, diz SRH

Mais chuvas intensas

Os acumulados devem continuar, já que todo o Estado está sob aviso amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica “perigo potencial” pelas fortes chuvas e rajadas de vento.

O aviso, emitido hoje, é válido até as 10h de amanhã e indica probabilidade de chuvas de até 50 mm por dia e ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. É o 3º dia seguido que todas as cidades cearenses são incluídas na previsão do órgão nacional.

Outros estados nordestinos, como Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, também têm todo o território sob aviso amarelo, que tem nível 1 de gravidade na escala do Inmet.

Onde há aviso de “perigo potencial” causado pelas condições meteorológicas, como o amarelo, o Inmet aponta que há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Ceará

A presença de chuvas em todas as regiões do Estado é confirmada pela Funceme. O órgão separa o informe por turnos, confira:

Terça-feira, 21/01/2025

Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Cariri e no Litoral de Fortaleza.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Cariri e no Litoral de Fortaleza. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Quarta-feira, 22/01/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, com chuva.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, com chuva. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Quinta-feira, 23/01/2025