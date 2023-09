Casal fica noivo em hospital do Ceará durante internação por acidente automobilístico; veja vídeo

Provando que o amor pode superar qualquer obstáculo, um casal ficou noivo enquanto estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRJV), em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará. O pedido aconteceu na última segunda-feira (11).

Segundo a unidade de saúde, o casal estaria sob observação desde o dia 8 de setembro, após sofrer um acidente de trânsito na cidade de Russas. A situação, no entanto, não impediu o carcinicultor José do Carmo Júnior de pedir a mão da amada, a analista financeira Deyse Maia

“Tomei essa decisão agora, porque a amo demais. Tenho certeza do que quero. Já nos decepcionamos, já namoramos outras pessoas. Essa é uma nova chance que o amor está nos dando e temos que aproveitar”, explicou o noivo.

Pedido na UTI

Para tornar o momento ainda mais inesquecível, familiares e profissionais de saúde registraram o pedido em vídeo. Na gravação, é possível observar o noivo aproximando-se da amada com a ajuda da equipe médica. No colo, José carrega papeis com os dizeres: “Deyse, meu amor, temos uma nova chance para a vida, para o nosso amor. Queria te fazer um grande pedido. Aceita se casar comigo?”.

Muito emocionada, a noiva confessou ter sido surpreendida pela atitude do parceiro: “Eu ainda estou em êxtase aqui, porque foi um misto de emoções. Eu já tinha dado umas indiretas, mas nunca imaginei que seria nesse momento. Estou surpresa, mas é uma surpresa muito boa e feliz”.

O coordenador de Fisioterapia da unidade, inclusive, falou sobre a importância dos pacientes conseguirem vivenciar esses momentos durante a internação. “Eu sou professor universitário e, nas minhas aulas, falo que a UTI é um ambiente técnico, cheio de máquinas, com mistos de sentimentos, mas que não existe técnica ou procedimento eficaz se a UTI não for humanizada, se não oferecer a melhor experiência que o paciente pode ter nesse momento. Cada dia, para o paciente, é essencial e precisamos também cuidar da saúde mental dele”, afirmou.