Criança cearense que ganhou direito ao remédio mais caro do mundo vai a Curitiba receber dose

A cearense Júlia Maria, de 2 anos, que ganhou o direito de receber o medicamento Zolgensma da União — considerado o remédio mais caro do mundo no valor de R$ 6 milhões — finalmente irá tomar a dose única do fármaco. Para poder tomar a medicação, a criança irá viajar com a mãe para Curitiba (PR), nesta quarta-feira (13).

A dose do medicamento será aplicada no Hospital Angelina Caron, instituição privada de caráter filantrópico, na próxima sexta-feira (15).

Assuntos relacionados

Jozelma Silva Souza, 22, a mãe da criança, explica que elas irão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea. O voo foi custeado pela Unimed, e o período em que ela ficará no Hospital será pago com o valor arrecadado por meio de uma vaquinha virtual.

"Meu coração tem gratidão e fé que vem cada dia coisa melhor pra gente. São dois anos e três meses de Deus mostrando milagres em nossa vida. Hoje, eu não duvido mais de nada, só confio no senhor. Ele tem planos melhores que o meu! E eu digo Júlia vai surpreender a todos ainda, a medicina, Júlia vai andar! Volterei para falar sobre isso", falou com emoção a mãe da pequena Júlia Maria.

Conheça a história de Júlia Maria:

Conforme o Ministério da Saúde, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. O diagnóstico da Atrofia Muscular Espinhal (AME) é feito por um médico com base no protocolo da doença publicado pelo Ministério da Saúde no dia 22 de outubro de 2019 e revogado pela Portaria Conjunta nº 03, de 18 de janeiro de 2022. Os exames necessários para confirmação da doença serão solicitados pelo profissional de saúde. Conforme o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (Iname), a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é classificada de maneira mais completa em 5 tipos (0, I, II, III e IV), segundo a idade em que os sintomas se desenvolvem e a sua gravidade. Nos casos mais graves (tipos 0 e I). Problemas motores e respiratórios se desenvolvem já nos primeiros meses de vida. Os medicamentos Spinraza e o Zolgensma são registrados no Brasil para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Zanin manda União fornecer Zolgensma, remédio mais caro do mundo, à criança do Ceará

A história de Júlia Maria, de 2 anos, chamou atenção das redes sociais após o ministro Cristiano Zanin determinar que a União fornecesse o medicamento Zolgensma a ela.

Na semana passada, Jozelma iria com a filha para Curitiba para tomar a dose do medicamento. Estava marcado para que ela recebesse o fármaco no dia 5 de setembro, mas houve um atraso no pagamento.

"A médica dela teria passado que seria dia 5, a aplicação. Teríamos de estar dia 3. No dia 2, ela informou que não seria necessário a viagem, pois o Governo Federal ainda não tinha depositado o dinheiro pra compra da medicação. Tivemos que cancelar os planos", explicou a mãe.

A esperança da mãe de Júlia Maria é que a dose de Zolgensma possa trazer uma nova vida para a filha.