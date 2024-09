Guia de profissões: graduações de Engenharia na Unifor estão com inscrições abertas

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025.1, oferecendo um amplo leque de opções para quem busca uma formação de excelência. Com o intuito de facilitar a escolha do curso ideal, a instituição disponibiliza um guia completo de profissões, que contempla informações relevantes sobre as diversas áreas do conhecimento e as perspectivas de carreira.

O guia, elaborado por uma equipe de especialistas, apresenta uma análise aprofundada das diferentes graduações ofertadas pela Unifor, com o objetivo de auxiliar os candidatos a identificar aptidões e interesses profissionais. Para obter acesso ao material, basta acessar o site https://conteudo.naunifor.com.br/guia-de-profissoes.

Áreas em destaque

Uma área amplamente abordada pelo guia é a da Engenharia, presente na Unifor com especialidades como: civil, elétrica, eletrônica, controle e automação, mecânica, da computação e de produção. As graduações apresentam estrutura e experiências que são diferenciais na formação letiva e profissional.

Os alunos têm a oportunidade de vivenciar práticas desde os primeiros semestres, o que gera uma formação alinhada às demandas do mercado. Cada curso de engenharia na Unifor possui características específicas, permitindo que os estudantes escolham a área que melhor se encaixa em seus interesses e aspirações profissionais.

As graduações contam com laboratórios bem equipados, que fomentam a inovação e o desenvolvimento de habilidades técnicas. Além disso, há o Parque Tecnológico, espaço que conecta a academia ao mercado, criando um ambiente propício para a troca de conhecimento e desenvolvimento de projetos, em um complexo de 5.640 m².

Além disso, existem programas com universidades estrangeiras e, caso os futuros engenheiros queiram atuar em outros países, podem optar por uma dupla titulação.

Jackson Sávio, professor e diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor, destaca a qualidade do ensino na instituição. “A Unifor disponibiliza para os alunos da área de engenharia um conjunto laboratorial diverso e completo, em constante atualização, dando aos seus alunos uma formação integral, possibilitada pela vivência em um ambiente similar ao que será encontrado no ambiente de trabalho”, conta.

Serviço

Curso de Engenharia - Universidade de Fortaleza

Site: https://unifor.br/web/melhor-profissao/faculdade-de-engenharia-todas-as-possibilidades

Inscrições: https://unifor.br/web/graduacao/processo-seletivo/inscricoes

Instagram: @uniforcomunica

Telefone do Centro de Ciências Tecnológicas: (85) 3477-3085

E-mail do Centro de Ciências Tecnológicas: secretariacct@unifor.br