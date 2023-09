Com projeto de saúde mental, escola do Ceará é finalista do prêmio de melhor do mundo

Ainda na madrugada desta terça-feira (12), às 3h, uma mensagem enviada do Reino Unido chegava à Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, para avisar: uma escola pública pode ganhar o World’s Best School Prizes – Prêmio Melhores Escolas do Mundo, em português. Na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Joaquim Bastos Gonçalves, os ares já são de comemoração.

A disputa acontece devido à iniciativa “Adote Um Estudante”, na qual os estudantes com ansiedade, depressão ou até que praticam automutilação, são atendidos por psicólogos voluntários de vários estados brasileiros. Em junho, a escola chegou no Top 10, mas agora está entre as 3 principais unidades do mundo.

São 5 categorias dentro da competição, mas é na área “apoiando vidas saudáveis” que a escola cearense faz o nome. Apenas outra unidade brasileira, de Minas Gerais, faz parte do concurso (mas na modalidade “colaboração comunitária”). Os vencedores de cada categoria podem receber US$ 50 mil, o equivalente a R$ 250 mil.

Assuntos relacionados

“Estamos disputando com duas escolas de outros países e a expectativa é grande porque o projeto tem potencial de chegar no Top 1. A maior alegria é ajudar os alunos, mas ficamos muito felizes com o reconhecimento”, descreve o professor Guilherme Barroso Melo.

Nos corredores da escola, nas casas das famílias e nas redes sociais, o resultado repercute com o mesmo orgulho da estudante do 3º ano do Ensino Médio, Vitória Nascimento, de 17 anos.

“Carnaubal é uma cidade pequena e esse projeto ter se expandido para o mundo todo é algo sensacional, é excelente saber que a ideia está saindo daqui para ajudar muitas outras pessoas que necessitam e não têm condições de pagar um atendimento psicológico”, reflete a aluna atendida há mais de 2 anos pela ação.

O sucesso do “Adote Um Estudante” foi notado por outras instituições de ensino, como da Paraíba e do Piauí, que visitam a unidade em busca de saber como replicar a experiência.

Uma equipe de jurados especializados deve definir os vencedores, que serão divulgados em novembro. Além disso, uma votação popular escolhe o ganhador do “Prêmio Escolha da Comunidade” (veja como votar no fim desta reportagem). Saiba todas as categorias:

Ação ambiental

Inovação

Superação de adversidades

Colaboração comunitária

Apoiando vidas saudáveis

Eliana Estrela, Secretária da Educação do Ceará, compartilhou o resultado nas redes sociais com “muito orgulho e felicidade”, como definiu. “Parabéns a todos que fazem parte da escola por esse tão importante e merecido reconhecimento. Estamos todos vibrando com essa conquista”, publicou.

Como nasceu a iniciativa

O retorno das aulas presenciais foi marcado pelas marcas da ansiedade e depressão comuns aos estudantes, como observou o professor Guilherme. Entre as consequências disso, o baixo rendimento escolar e a falta de perspectivas de futuro se somaram ao problema.

“Quando eu dialogava, numa escuta ativa, eles relataram ‘não estou conseguindo vir à escola, não consigo mais socializar’ e outros com início de depressão”, lembra. Foi aí que resolveu intervir buscando apoio de profissionais da saúde mental.

Guilherme montou um projeto para atendimento terapêutico online e enviou para psicólogos, inclusive de uma rede brasileira, para conseguir voluntários. Até o momento, mais de 50 profissionais passaram pela iniciativa.

Guilherme Barroso Melo Professor de formação para a cidadania São quase 3 anos e os resultados são imensos: todos os alunos que aderiram estão com autoestima alta, dedicados e com notas boas, alguns que nem se comunicavam em sala de aula que passaram a interagir mais, ter uma perspectiva de vida e hoje são protagonistas da escola

O “Adote Um Estudante” é apresentado para toda a comunidade escolar, como uma “isca de peixe”, como define o professor, e dispõe de um telefone para o contato. Além disso, é feita uma abordagem com os alunos que demonstram algum tipo de necessidade de atenção.

“Só dá tempo de chegar em casa e caem mensagens no celular ‘estou precisando’ e os alunos sentem a necessidade, conversamos com o aluno para entender como é a psicoterapia”, detalha.

Após esse procedimento, é feito um termo de autorização para assinatura dos pais, que também devem acompanhar o primeiro atendimento com o profissional. As sessões são marcadas para o contraturno e com a periodicidade definida pela agenda dos psicólogos.

Além da psicoterapia, são disponibilizadas oficinas de pintura, crochê, grafite, maquiagem, dentre outras atividades importantes para o bem-estar mental.

Impacto direto

Vitória Nascimento descobriu o projeto logo no início e se sente transformada desde que passou a ter encontros semanais com uma terapeuta da Bahia. Além das sessões virtuais, a estudante também tem “passe livre” para enviar mensagens quando sente que precisa.

“Eu tinha a necessidade de uma pessoa para me escutar, me entender e me aconselhar o que fazer com a angústia. Eu tinha medo por causa da minha rotina de estudo, não sei bem expressar, mas eu necessitava ser ouvida”, descreve sobre o primeiro momento.

Legenda: Estudante comemora o resultado ao lado do professor e diretor Foto: Acervo pessoal

A mente encontra descanso entre as conversas e aconselhamentos ao longo desse período, como sente.

“Me ajudou a conseguir lidar com meus problemas do dia a dia, a ter mais organização no que eu faço, tem me auxiliado a viver bem, ter uma saúde mental ótima. Eu não sou mais aquela pessoa que tinha medo de qualquer coisa e não conseguia ficar em casa", conclui.

Premiação

Participam 108 países nesta edição do World’s Best School Prizes, criado pela T4 Education e apoiado pela Fundação Lemann. A ideia do grupo é compartilhar boas práticas que transformam a vida dos estudantes e impactam positivamente as comunidades.

O T4 Education lançou o “Prêmio Escolha da Comunidade”, que é aberto às 15 escolas que constituem os três primeiros finalistas dos cinco prêmios Melhores Escolas do Mundo. Nesse caso, o vencedor será escolhido por votação pública. Clique aqui.