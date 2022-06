Carro destruído por caminhão desgovernado no Crato tinha sido comprado havia apenas 8 dias

Além de matar três pessoas e de deixar outras feridas, um caminhão desgovernado também causou prejuízos materiais à população do distrito de Dom Quitino, no Crato, na Região do Cariri, na última sexta-feira (17). Carros foram totalmente destruídos, inclusive um veículo que havia sido comprado há 8 dias.

O funcionário público Daniel Pereira da Cunha contou, em entrevista à TV Verdes Mares Cariri, que havia recebido o automóvel no dia 9 de junho deste ano. Oito dias depois, o carro foi atingido por um caminhão desgovernado e foi totalmente destruído. "Estava no seguro, felizmente", pondera.

Daniel revela que o irmão escapou de ser atropelado porque entrou em casa pouco antes do acidente. "Foi uma noite de terror. Eu tive muito medo de encontrar dezenas de pessoas mortas. Imaginei uma tragédia muito maior. Felizmente muitas pessoas viram e correram, umas 10 a 15", detalha.

Três mortos e vários feridos

Na noite desta sexta-feira (17), por volta de 19 horas, um caminhão desgovernado invadiu uma rua e atropelou um grupo de pedestres no distrito de Dom Quintino, no Crato.

As vítimas do acidente foram identificadas como Gildervania Correia de Araújo, conhecida como Maria, de 31 anos; Kléber Alves Taveira, 30; e Celso Algesio Ferreira, de idade não revelada. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas.

Legenda: Da esquerda para a direita, as três vítimas fatais do acidente: Maria Correia, Celso Algesio e Kleber Alves Foto: Fotos: Arquivo Pessoal

Três feridos seguem internados no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. Todos, de acordo com o hospital, estão em processo de recuperação. São dois homens - um de 18 e outro de 50 anos - e uma mulher de 55 anos, que foram encaminhadas com ferimentos graves para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela Unidade Hospitalar, informou que o homem de 18 anos foi submetido a uma cirurgia de trauma e está em recuperação. Já o homem e a mulher mais velhos estão em observação, mas conscientes e orientados.