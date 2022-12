Carpinteiro morre após cair de andaime em obra de edifício em Fortaleza

Um carpinteiro de 59 anos morreu após cair da quarta laje de uma obra de edifício residencial no bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira (28).

Pedro Soares Coelho trabalhava na construção, que fica entre as ruas Dr. Lauro Maciel Severiano e a Jaime Benévolo, há cerca de três meses.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local da obra e atuam na apuração das causas do acidente.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que investiga "as circunstâncias de uma morte por acidente de trabalho".

"Ele subiu no andaime, só que ele se desequilibrou e não conseguiu voltar. Caiu com o andaime", relatou o filho do carpinteiro, Cleiton Rodrigues.

Sindicato pede investigação

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza foram ao local do acidente para prestar apoio e cobrar respostas sobre o caso.

"A ação de toda a direção do sindicato é investigar, estar dentro do canteiro de obra para pegar mais informações e saber o que necessitava para evitar a morte desse companheiro", afirma o diretor da entidade, Francisco Edineudo.

Construtora emite nota

À imprensa, a construtora divulgou comunicado. Segue na íntegra:

"A Mota Machado lamenta o falecimento do Sr Pedro Soares Coelho. Nesta quarta-feira, dia 28/12/2022, em uma obra da construtora, infelizmente, o colaborador sofreu um acidente fatal. A empresa presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima neste momento difícil e informa que, de imediato, já iniciou o protocolo de apuração do caso junto à empresa terceirizada a qual o operário é funcionário, e aos órgãos competentes".