Suspeitos arrombam catedral de Itapipoca e furtam dinheiro de doações; veja vídeo

A Igreja Nossa Senhora das Mercês, catedral de Itapipoca, foi invadida na madrugada desta quarta-feira (28). Suspeitos aproveitaram as obras no santuário para furtar o dinheiro de doações.

Imagens feitas no local mostram gavetas reviradas e gazofilácios arrombados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o furto está sob investigação da Polícia Civil do Ceará. Até o momento, não se sabe quantas pessoas participaram e ninguém foi preso.

Veja o vídeo após a ação criminosa

