Carmais Seminovos prorroga Operação Black com descontos de até R$ 15 mil
Promoção conta com mais de 100 carros valendo até R$ 15 mil de desconto nas lojas físicas
A Carmais Seminovos prorrogou as ofertas da Operação Black para este fim de semana, após registrar um volume de vendas superior ao esperado durante a Black Friday. A ação segue até sábado, 22, quando todas as lojas físicas da empresa também oferecerão garantia de um ano em todos os veículos seminovos disponíveis.
Com mais de 100 modelos selecionados, a campanha foi estendida para atender à forte demanda por veículos seminovos com preços competitivos e condições diferenciadas. Os descontos podem chegar a R$ 15 mil, abrangendo um estoque diversificado, preparado exclusivamente para o período promocional.
A estratégia da concessionária, que inclui garantia estendida e incentivos adicionais, busca ampliar a segurança e a confiança do consumidor na compra de um seminovo. Segundo Emanuelly Viana, diretora-geral de Seminovos do Grupo Carmais, o movimento comercial no período tem sido positivo. “Estamos observando um aumento no fluxo de clientes e no volume de consultas, o que indica maior disposição do público para aproveitar boas oportunidades. A expectativa é de um dos melhores momentos do ano em conversão e geração de negócios”, afirma.
Além dos descontos e da garantia, os clientes que concluírem a compra neste sábado terão acesso a benefícios complementares, como bônus de estética automotiva e entrega do veículo com o tanque cheio.
Segundo a diretora, a atuação da Carmais é pautada por processos rigorosos de avaliação, procedência assegurada dos veículos e atendimento consultivo. “Nosso objetivo é que o cliente tenha segurança desde o primeiro contato até a entrega do carro”, destaca.
A prorrogação da campanha reforça a relevância do mercado de seminovos, que se consolidou como alternativa econômica para quem busca trocar de veículo ou adquirir o primeiro automóvel no fim do ano, cenário impulsionado por consumidores atentos a oportunidades de preço e condições diferenciadas.
