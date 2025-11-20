Carmais Seminovos prorroga Operação Black com descontos de até R$ 15 mil

A Carmais Seminovos prorrogou as ofertas da Operação Black para este fim de semana, após registrar um volume de vendas superior ao esperado durante a Black Friday. A ação segue até sábado, 22, quando todas as lojas físicas da empresa também oferecerão garantia de um ano em todos os veículos seminovos disponíveis.

Com mais de 100 modelos selecionados, a campanha foi estendida para atender à forte demanda por veículos seminovos com preços competitivos e condições diferenciadas. Os descontos podem chegar a R$ 15 mil, abrangendo um estoque diversificado, preparado exclusivamente para o período promocional.

A estratégia da concessionária, que inclui garantia estendida e incentivos adicionais, busca ampliar a segurança e a confiança do consumidor na compra de um seminovo. Segundo Emanuelly Viana, diretora-geral de Seminovos do Grupo Carmais, o movimento comercial no período tem sido positivo. “Estamos observando um aumento no fluxo de clientes e no volume de consultas, o que indica maior disposição do público para aproveitar boas oportunidades. A expectativa é de um dos melhores momentos do ano em conversão e geração de negócios”, afirma.

Além dos descontos e da garantia, os clientes que concluírem a compra neste sábado terão acesso a benefícios complementares, como bônus de estética automotiva e entrega do veículo com o tanque cheio.

Segundo a diretora, a atuação da Carmais é pautada por processos rigorosos de avaliação, procedência assegurada dos veículos e atendimento consultivo. “Nosso objetivo é que o cliente tenha segurança desde o primeiro contato até a entrega do carro”, destaca.

A prorrogação da campanha reforça a relevância do mercado de seminovos, que se consolidou como alternativa econômica para quem busca trocar de veículo ou adquirir o primeiro automóvel no fim do ano, cenário impulsionado por consumidores atentos a oportunidades de preço e condições diferenciadas.

Serviço

Operação Black da Carmais Seminovos

Quando: Sábado, 22/11, das 8h às 16h, em todas as lojas da Carmais Seminovos

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereços: https://carmaisseminovos.com.br/nossas-lojas

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 2028.4340