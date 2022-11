Cagece oferta 25 vagas para curso de Pintura Industrial em Itaitinga

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) divulgou nessa quinta-feira (24) a retomada dos cursos profissionalizantes e de inclusão digital para as comunidades. No mês de novembro, a capacitação disponível será a de Pintura Industrial, focada em pintura imobiliária, em Itaitinga.

Ao todo, serão 25 vagas destinadas a homens e mulheres que já tenham concluído o Ensino Fundamental I e possuam, no mínimo, 16 anos. O curso será presencial e ocorrerá na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Itaitinga.

Na formação, os estudantes aprenderão a realizar pinturas internas e externas em superfícies de edificações, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

As aulas devem acontecer de 29 de novembro a 3 de dezembro, e serão realizadas no período da noite de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, e pela manhã aos sábados, das 9h às 16h.

Inscrição

Para se inscrever, é necessário enviar um email para primeiropasso.itaitinga@gmail.com, com os seguintes documentos em anexo: RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade, além de informar um número de telefone para contato.