Cachorros são adotados durante a Expocrato, ganham crachá e até sobem no palco

Pelo menos duas famílias cresceram na última semana durante o Festival Expocrato. Os cachorros Patrick e Rycka foram adotados durante o evento e 'dominaram' o backstage dos shows. Rycka ganhou um crachá e Patrick chegou a subir ao palco durante o show do cantor Felipe Amorim no último domingo (16).

Júnior Pontes, coordenador da equipe de capatazia, que monta e desmonta a estrutura do festival, conta que foi tipo "amor à primeira vista" com Patrick. Desde o início das montagens no Parque de Exposições de Crato, o cão não desgrudou dele.

Animais fizeram sucesso no festival e até foram adotados; assista:

"Eu adotei ele e ele me adotou, sabe? A gente começou a brincar e a partir daí ele criou um sentimento muito grande por mim e eu por ele. Não tenho como explicar, só sei que vou para casa em Fortaleza e ele vai comigo", conta.

Apelidado de "Macarrão" pelos colegas, Júnior não podia se ausentar que o cachorro ficava inquieto. "Pra onde o macarrão ia, ele ia atrás. Ele só gostava de ficar no palco, só que no último dia ele foi pra barricada e foi para literalmente o palco, no show do Felipe Amorim", relatou a criadora de conteúdo Emillt Naeli, que trabalhou no festival como apresentadora e influenciadora.

Crachá para os caninos

Alguns animais se integraram tanto à equipe que ganharam até crachá, segundo Emilly. Foi o caso da cachorra Rycka, que estava devidamente identificada durante o evento e no final ganhou um novo lar.

O advogado e professor Dante Siebra, morador do Cariri convidado do evento, levou a animal para casa na última terça-feira (11), após o fim de um dos dias de festa.

"A Rycka ela ficava sempre em contato com o pessoal da produção, lá no Backstage. E tanto ela como a outra cachorrinha estavam sendo tratados como funcionário do evento", conta.

Dante disse que "não pensou duas vezes" em adotá-la. Ele conta que ficou preocupado com o destino dos animais que ficavam pelo Parque de Exposições ao fim do evento: "E como alguns sabiam que eu sou doído por animais, sugeriram se eu queria adotar a Rycka".

