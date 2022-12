Cachorro morre carbonizado em incêndio residencial no Centro de Fortaleza

Um cachorro morreu carbonizado nesta terça-feira (13) em um incêndio residencial na rua Dona Leopoldina, no Centro de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para conter as chamas e atendeu a ocorrência por volta das 15h.

Ao Diário do Nordeste, a corporação informou que um ventilador teria provocado o incêndio. O fogo se alastrou em dois quartos interligados, na parte superior da casa. Houve perda total nos cômodos.

Foto: Divulgação/CBMCE

"Aparentemente, o proprietário deixou um ventilador ligado, que travou, aqueceu e pegou fogo. [...] A família ficou abalada", afirmou um dos militares.

Cão estava dormindo debaixo da cama

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o cão estava dormindo debaixo da cama e, provavelmente, correu para o quarto, que não tinha saída. Apenas o animal estava no imóvel no momento do incêndio.

Foto: Divulgação/CBMCE

Danos

Além da perda do animal de estimação, a família teve diversos danos materiais. Também foram carbonizados itens como camas, ar-condicionado, ventiladores, monitor de computador, cadeira, guarda-roupas, estantes e uma cômoda.

