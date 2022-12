Incêndio atinge vegetação no bairro Castelão, em Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (12) uma área de vegetação no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, no bairro Castelão. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo começou por volta das 15h. No começo da noite, seis guarnições permaneciam no local.

Fumaça invadiu casas da região

Não há vítimas da ocorrência e nenhuma residência foi atingida pelas chamas. No entanto, o vento levou a fumaça, que invadiu diversas casas e provocou problemas de visibilidade na região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fumaça se espalhando pelo bairro. Os bombeiros levaram um caminhão pipa e uma turbina móvel para debelar o incêndio.

Segundo o CBMCE, um coordenador de operações foi destacado ao local para acompanhar a operação.

