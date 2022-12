Incêndio atinge prédio da Prefeitura de Quixeramobim

Um incêndio atingiu o prédio que abriga a sede da Prefeitura de Quixeramobim, na noite dessa quinta-feira (8). O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC) foi acionado e ninguém ficou ferido.

Populares que estavam próximo ao local perceberam as chamas e a fumaça saíndo do edifício, por volta das 21h45. Eles arrombaram a porta e tentaram apagar as chamas, que se concentrou no primeiro piso da edificação. O foco foi rapidamente controlado após a chegada dos bombeiros.

Segundo os agentes, uma análise preliminar observou que o incêndio teve início em um enfeite de natal, possivelmente causado por um curto-circuito em um pisca-pisca. Uma árvore de Natal e alguns móveis foram atingidos pelo fogo.

Paço fechado

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura disse que o Paço Municipal não funcionará nesta sexta-feira (9) em razão do ocorrido. Conforme o comunicado, o acesso ao prédio estará vedado para a investigação do foco do incêndio, "assim como para a averiguação da segurança e consequentes reparos na estrutura física do local".

"Agradecemos ao Corpo de Bombeiros e aos populares, que ao tomarem conhecimento do ocorrido, controlaram as chamas evitando maiores prejuízos". disse a prefeitura.