Homem é preso por suspeita de estuprar sobrinha de 11 anos em Ipu, no CE

Um homem de 21 anos foi preso por suspeita de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, uma adolescente de 12 anos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Em nota, a SSPDS confirmou que o crime e a prisão ocorreram na cidade de Ipu, no Ceará, na manhã desta quinta-feira (8).

O crime teria ocorrido quando a vítima ainda tinha 11 anos. O homem é acusado de ter se aproveitado da proximidade com a menor de idade para cometer o crime sexual na residência onde ambos moravam na época.

Ainda conforme a Pasta, o homem, que não teve a identidade revelada para preservar a vítima, não possuía antecedentes criminais até o momento.

Os policiais civis representaram pela prisão do suspeito, acatada pelo Poder Judiciário, após tomarem conhecimento do fato. Com o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Ipu e, agora, se encontra à disposição da Justiça.

Denúncias sobre o caso

A SSPDS alerta que informações podem ser repassadas pelas população por meio do telefone (88) 3683-3911, da Delegacia Municipal de Ipu, por meio do 181, o isque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR