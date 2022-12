Agente da PRF aposentado é ferido durante assalto em bairro nobre de Fortaleza

Um agente aposentado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 62 anos, foi lesionado ao ser assaltado na manhã desta quinta-feira (8) no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza. Dois suspeitos foram presos em flagrante por suposto envolvimento no caso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla abordou e agrediu a vítima com socos. Ferida, ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo, em seguida, encaminhada a uma unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado do idoso.

Paulo Victor Costa Ribeiro, de 19 anos, e Carlos Roberto Amora Antunes Junior, de 23, foram capturados em flagrante por oficiais da Polícia Militar sob a suspeita de roubo majorado. O primeiro possui histórico policial por violação de domicílio. Eles foram conduzidos à Delegacia do 2° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime.

Ainda conforme a Pasta, o inquérito policial foi transferido para a Delegacia 9° Distrito Policial, unidade da corporação que segue em diligências visando localizar os itens da vítima e identificar um terceiro suspeito que teria participado da ação criminosa.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3101-1144, do 9º Distrito Policial.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos

