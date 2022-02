Blitz da Lei Seca no domingo de Carnaval flagra 15 condutores dirigindo alcoolizados em Fortaleza

A combinação entre álcool e direção não é recomendada pelas autoridades de trânsito e saúde, mas pelo menos 15 condutores foram autuados por conduzirem alcoolizados somente na madrugada deste domingo de Carnaval (27), em Fortaleza.

Balanço da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) mostra que o número representa 36% dos 41 condutores abordados na operação de rotina. A ação teve apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Segundo a AMC, no período do Carnaval, a presença dos agentes será intensificada nas vias com maior registro de acidentes e em polos geradores de tráfego.

“Nos próximos dias será monitorado também o fluxo de entrada e saída da cidade, nas principais vias como as avenidas Bezerra de Menezes, Presidente Castelo Branco, Godofredo Maciel, Presidente Costa e Silva, Antônio Sales, Aguanambi e Via Expressa”, explica.

Multa gravíssima

Conduzir veículo automotor sob influência de álcool é uma infração de natureza gravíssima, com multa multiplicada por 10, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O valor atual é de R$ 2.934,70, e o condutor também tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses e a retenção do veículo.

A norma também estabelece que quem recusar o teste do bafômetro está sujeito às mesmas penalidades.

Se o exame acusar concentração da substância igual ou superior a 0,30 miligramas de álcool por litro de ar dos pulmões, ou o motorista tiver sinais que indiquem alteração de capacidade psicomotora, é encaminhado à autoridade policial para a adoção de medidas legais.

Efeitos no organismo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) detalha que o álcool torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a capacidade visual e contribui para acidentes com alto índice de severidade.

A entidade estima que um condutor que desrespeita a lei com apenas um copo de cerveja tem três vezes mais chance de morrer em um sinistro do que um motorista sóbrio.

