Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bebê Pitaguary é o primeiro a ser registrado com nome da etnia indígena no Ceará

Heine Kayan Pitaguary nasceu quase sem vida e foi reanimado na maternidade

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 17:56)
Ceará
Close-up de um bebê recém-nascido sorrindo, usando um cocar indígena feito de penas marrons e pretas, e enrolado em uma toalha branca.
Legenda: Heine Kayan Pitaguary vive na Aldeia Santo Antônio dos Pitaguarys, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza
Foto: Arquivo Pessoal

Heine Kayan Agostinho Vieira Pitaguary só tem oito dias de vida, mas já é um personagem marcante da história do Ceará. Ele é o primeiro bebê a ser registrado com o nome da etnia na certidão de nascimento. O menino nasceu no último dia 16 de outubro, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Incluir o nome do povo indígena Pitaguary é uma forma de fortalecer a luta identitária, afirma o pai de Heine Kayan, Madson Vieira, de 30 anos. “Para nós, é muito emocionante e gratificante conseguir esse feito. Nem eu, nem a Jennifer [mãe do bebê] não tivemos esse direito, mas hoje o Kayan pode e a gente está passando para ele”, disse ele em entrevista ao Diário do Nordeste. 

O pequeno é fruto do relacionamento do professor da Escola Indígena Itá-Ara, na Aldeia indígena Monguba, em Pacatuba, a cerca de 36 km de Fortaleza, e Jennifer Agostinho, de 23 anos, comunicadora indígena e artesã. 

“Foi muito emocionante [receber o registro]. Ficamos sem palavras mesmo. Saber que ele tem essa segurança porque a gente não sabe como vai ser daqui a 20 ou 30 anos dentro do território”, comenta a mãe. “Quando estiver maiorzinho, ele vai ter noção de pertencimento e ter orgulho de si e do seu povo”, complementa Madson. 

Registro civil de Heine Kayan Pitaguary
Legenda: Na certidão de nascimento, o nome de Heine Kayan consta a etnia Pitaguary, a qual ele pertence
Foto: Arquivo Pessoal

Logo nas primeiras horas de vida, Kayan fez jus ao significado de seu nome: guerreiro. O parto foi descrito por Jennifer como “bem complicado”. Ela passou 24 horas em trabalho de parto, mas sem evolução, resultando na necessidade de uma cesárea de urgência.

“Nessas 24 horas, a criança também vai trabalhando na barriga, querendo se posicionar. Ele foi se desgastando, cansando e, no momento do parto, ele saiu praticamente sem vida”, relata o pai Madson Vieira.

Foram duas tentativas de reanimação até Heine Kayan voltar à vida. “Eu estava ali fora, esperando me chamarem. Só depois que ele chorou, eu fui encontrar ele e me explicaram o que tinha acontecido. A Jenni foi uma guerreira, teve muita força, e ele também que passou todo esse tempo sofrendo”, afirma. 

A força veio das orações, diz ela. “Foi um momento muito forte que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Só rezava muito, pedia a Deus e aos Encantados de luz para abençoarem ele. E eu sentia essa força que acalmava o meu coração”, relata. 

Veja também

teaser image
Beatriz Jucá

Por que gerações de mulheres Pitaguary abraçaram a luta pelo futuro do planeta

teaser image
Terra de Sabidos

‘Troncos velhos’: aluna indígena Pitaguary cria catálogo para preservar memória de seu território

Na primeira noite, o bebê teve que usar oxigênio para poder se estabilizar e recebeu alta no dia seguinte. “Foi realmente um milagre, ninguém conseguia explicar”, diz a mãe. 

Kayan não tem um significado certo quando a gente pesquisa, mas escolhemos esse nome antes de saber que era um menino. Ele significa guerreiro, que tem força, resistência. Kayan Pitaguary é a resistência pura, a força, o nosso guerreiro que vai dar continuidade ao nosso povo.
Jennifer Agostinho
comunicadora, artesã e mãe do Heine Kayan.

O primeiro nome do bebê, Heine, foi inspirado no escritor e poeta alemão Christian Johann Heinrich Heine, considerado o “último dos românticos”, e foi ideia do pai Madson. Da família, apenas o bebê está registrado com o nome da etnia, mas os pais afirmam que pretende, no futuro, incluir essa identificação também em seus próprios documentos. 

Além dele, a líder e secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena no Ministério dos Povos Indígenas, Ceiça Pitaguary, também carrega o nome no registro, mas só incluiu após adulta. 

6,2 mil
pessoas se autodeclaram Pitaguaris no Ceará, conforme o Censo Demográfico de 2022 do IBGE.

O Ceará é o 14º estado do Brasil com o maior número de etnias identificadas (140) e os Pitaguaris é a terceira mais numerosa do Estado. Quase metade deles (53,4%) não moram dentro das terras delimitadas. 

Procedimento no cartório

Madson Vieira foi responsável por ir atrás do registro civil de Kayan. Ele explica que, no primeiro momento, a filial do cartório, localizada na maternidade, não tinha muitas informações de como proceder. “Eles são acostumados a fazer o registro comum, quando cheguei com a novidade, houve um pouco de dificuldade”, diz.

Jennifer afirma que era solicitado o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), um documento que era emitido por muitos anos pela Funai e que servia para registro civil e de identificação de pessoas indígenas, mas hoje está em desuso. 

Antigamente, para registrar o nascimento de uma pessoa indígena, a família precisava solicitar uma Declaração de Nascido Vivo (DNV) no hospital onde o bebê nasceu e depois ir a uma unidade regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) solicitar o RANI. Só então que o cartório emitia o registro civil da criança. 

Bebê recém-nascido dormindo. Ele veste um body branco com traços do grafismo indígena.
Legenda: O primeiro nome do bebê, Heine, foi inspirado no escritor e poeta alemão Christian Johann Heinrich Heine, e Kayan significa guerreiro, que tem força.
Foto: Arquivo Pessoal

Todo esse processo representava uma barreira no acesso ao registro das crianças e, por isso, a Constituição Federal de 1988 garantiu o direito básicos dos povos indígenas, excluindo a exigência do RANI. 

“Meu companheiro precisou entrar em contato com a Funai para explicar que esse documento não existia mais. Foi então que encaminharam para a matriz do cartório e lá, deu tudo certo”, afirma. 

No registro, o nome de Kayan tem uma observação: Pitaguary é sua naturalidade, a etnia indígena a qual ele pertence. 

Daniel Rodrigues Braga, tabelião e registrador do Cartório Braga em Maracanaú — onde foi feito o documento, explica que o local já havia realizado o atendimento de registro de etnia no caso da liderança Ceiça Pitaguary. 

“Para o cartório, essa novidade representa a concretização dos direitos dos povos indígenas, assegurados pela Constituição Federal e materializados no documento primário da cidadania, que é a certidão de nascimento. Participar desse marco histórico é motivo de honra e satisfação para nós”. 

Ele completa que, no próximo mês, o estabelecimento irá realizar uma ação de divulgação na Aldeia para tornar o procedimento mais conhecido e para que “mais indígenas busquem o Cartório para receberem o atendimento de registro ou sua alteração”

Permissão nacional

Desde fevereiro, as pessoas indígenas podem inserir no registro civil, em cartório, o nome da etnia, bem como registrar a naturalidade como sendo da aldeia ou do território onde nasceu, ao lado do município onde a localidade está situada. A inclusão e a ordem do nome são indicadas pelo declarante. 

Além disso, é possível adicionar os dados na língua indígena e, caso haja dúvida, o registrador deverá consultar pessoa com domínio do idioma indígena, a ser indicada pelo declarante.

Essa mudança faz parte da Resolução Conjunta n.º 3/2012, confirmada pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Antes da alteração, era necessária a autorização de um juiz para que a etnia da pessoa indígena fosse inserida nos documentos oficiais. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Close-up de um bebê recém-nascido sorrindo, usando um cocar indígena feito de penas marrons e pretas, e enrolado em uma toalha branca.
Ceará

Bebê Pitaguary é o primeiro a ser registrado com nome da etnia indígena no Ceará

Heine Kayan Pitaguary nasceu quase sem vida e foi reanimado na maternidade

Clarice Nascimento
Há 44 minutos
Imagem mostra área de mata seca, com casebre ao fundo. Ao meio, de costas e vestindo acessório típico, um indígena cearense vestindo bermuda jeans, camiseta e chinelos.
Ceará

CE identifica 140 povos e mais de 50 línguas indígenas faladas, aponta IBGE

A etnia mais populosa e a língua mais utilizada mudaram entre 2010 e 2022.

Redação
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.
Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino
24 de Outubro de 2025
Grupo de jovens comemorando vitória na CBR Instituto Federal no Polo de Inovação, com troféus, usando camisetas verdes, em evento comemorativo.
Ceará

Estudantes do CE criam robôs autônomos e vencem competição nacional

Evento, considerado o maior encontro de robótica e inteligência artificial da América Latina, contou com alunos de vário lugares do Brasil.

Ana Alice Freire
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

A publicação também conta com informações sobre os principais diferenciais os cursos de engenharia da instituição

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

A nova graduação conta com prédio exclusivo, com infraestrutura completa para os estudantes

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza
Ceará

PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza

Caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Fortaleza.

Lucas Monteiro
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.
Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

Nesta sexta-feira (24), estudantes e professores farão manifestações para tentar reverter decisão.

Theyse Viana
23 de Outubro de 2025
Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento
23 de Outubro de 2025
Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza
Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação
23 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.
Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino
23 de Outubro de 2025
Prédio da secretaria de educação de Chaval, cujo teto desabou na quarta-feira (22)
Ceará

Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (23) e na sexta-feira (24)

Redação
23 de Outubro de 2025
Ceará

Plano de saúde Best Senior amplia parceria com Rede OTO em Fortaleza

Integração com o OTOlab reforça compromisso do plano de saúde com qualidade, tecnologia e atendimento humanizado para o público acima de 44 anos

Agência de Conteúdo DN
23 de Outubro de 2025
foto da cidade de fortaleza, com prédios altos.
Ceará

Veja o que abre e fecha no Dia do Servidor Público, antecipado para 27 de outubro

Data altera o funcionamento de alguns órgãos públicos

*Nathália Paula Braga
23 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra desabamento de teto de Secretaria do município de Chaval, no Interior do Ceará.
Ceará

Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

Redação
22 de Outubro de 2025
Foto de desabamento do teto da secretaria municipal. Servidores são vistos saindo do prédio. Em uma das imagens há uma mulher de azul ferida e encostada na parede.
Ceará

Teto da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa servidores feridos

Trabalhadores estavam na pasta municipal no momento do desabamento

Redação
22 de Outubro de 2025
A imagem mostra a unidade de atendimento do Detran-CE localizada dentro de um shopping.
Ceará

Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza

A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular

Redação
22 de Outubro de 2025
Pessoas aglomeradas em fila dentro de policlínica de Fortaleza.
Ceará

Pacientes esperam até 8 horas em fila por medicamentos em policlínicas de Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para diminuir o tempo de espera abrirá as policlínicas mais cedo, além de abri-las neste sábado (25)

Matheus Facundo
22 de Outubro de 2025
Ceará

Conheça o PReVio, programa de prevenção à violência no Ceará

Presente em 10 municípios, programa do Governo do Estado reúne mais de 30 projetos voltados à proteção de jovens, mulheres e comunidades vulneráveis

Agência de Conteúdo DN
22 de Outubro de 2025
Logotipo do “Prêmio Terra de Sabidos”, com uma mão segurando um troféu dourado e o texto em letras brancas sobre fundo azul decorado com uma estrela amarela e o símbolo do Diário do Nordeste.
Terra de Sabidos

Conheça os vencedores do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste

A premiação recebeu 199 inscrições válidas de 71 cidades do Ceará.

Thatiany Nascimento
22 de Outubro de 2025