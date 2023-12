Bazar e Brechó Solidário da Edisca segue até domingo (10) com mais de 3,5 mil peças disponíveis

Com o intuito de arrecadar recursos e promover a manutenção de diversos programas da instituição, o Bazar & Brechó Solidário da Edisca segue até domingo (10), no shopping Rio Mar Fortaleza, das 13h às 22h. Cerca de 3.500 peças estarão à venda por preços acessíveis, com roupas (adultas, infantis, masculinas, femininas), calçados e acessórios (bolsas, cintos, óculos, bijuterias).

Tradicional, o evento organizado pela Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) reúne os produtos a serem vendidos por meio de doações de itens novos ou seminovos de empresas.

Veja também

Segundo a organização, este ano será possível adquirir os produtos com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão, enquando as compras podem ser parceladas a partir de R$ 300.

Todo o valor arrecadado durante o bazar solidário será destinado à manutenção dos programas e projetos da Edisca. Além disso, o evento também aponta para a importância do consumo consciente, economia circular, desapego e solidariedade.

Para Dora Andrade, coreógrafa e fundadora da Edisca, o bazar e brechó também são uma forma de ressignificar o consumo da sociedade. "Tem a ver com praticar a economia circular, com repensar o consumo, com longevidade das peças, e sobretudo com a ressignificação de nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente e a natureza, uma vez que há muito tempo o planeta dá sinais de esgotamento", reforça.

Ainda que o evento só ocorra no fim do ano, a Edisca recebe material de doações durante todos os meses, justamente visando o bazar. Os interessados em contribuir podem entregar doações na sede da instituição, localizada no bairro Água Fria.

Serviço

Bazar & Brechó Solidário da Edisca