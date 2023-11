Bazar com produtos da Receita Federal vai arrecadar recursos para instituições cearenses

Um bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal será realizado, entre os dias 15 e 18 de novembro, em parceria com a Associação Peter Pan, a Associação dos Voluntários do Hospital São José e o Lar de Clara em Iparana, na cidade de Caucaia. O objetivo do evento é arrecadar quantias para as obras nas três instituições.

Realizado no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Karatê, o bazar terá produtos novos como roupas, eletrônicos, cosméticos e perfumaria. Segundo a organização, o atendimento será feito por ordem de chegada, com o pagamento simbólico de R$ 10 para garantir a entrada (em dinheiro ou Pix).

Além da opção de ordem de chegada, o evento também disponibiliza um site para agendamento. A entrada também requer a apresentação de um documento com foto e o CPF.

A outra regra, conforme pontuam as três organizações envolvidas, é de que só serão permitidas compras com o valor máximo de R$ 2 mil por CPF.

Atualmente, as três instituições que serão beneficiadas possuem projetos distintos. A Associação Peter Pan atende crianças e adolescentes com câncer, a Associação dos Voluntários do Hospital São José (AVHSJ) promove adesão ao tratamento de HIV/Aids no Ceará, enquanto o Lar de Clara atende famílias em áreas como educação, profissionalização, saúde, esporte e cultura.

Serviço

Bazar Beneficente