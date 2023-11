Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta (8) no Ceará; saiba como participar

A campanha anual Papai Noel dos Correios, que incentiva a adoção de cartinhas natalinas, começa na quarta-feira (8) em todo o País. As cartas poderão ser adotadas por pessoas, empresas e órgãos públicos até meados de dezembro.

Cada estado tem uma data diferente. No Ceará, a adoção de cartas ocorre entre os dias 8 de novembro até 8 de dezembro. A campanha é voltada para crianças de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental. A sociedade pode escolher um pedido, comprar o presente, e deixar embrulhado em uma das agência dos Correios.

O Blog Noel, dos Correios, detalha que a campanha busca "incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais".

Como adotar cartas?

Para escolher uma cartinha, basta entrar no Blog Noel, no site dos Correios. Uma vez no site, basta seguir o passo a passo:

Clique em "adotar agora";

Escolha a cartinha que quer adotar;

Prepare o presente: embrulhe e cole a etiqueta;

Entregue o presente no ponto de coleta de sua preferência.

Além disso, ainda é possível buscar fisicamente nas agências dos Correios participantes. As datas, locais e horários de atendimento variam para cada estado brasileiro.