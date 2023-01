Bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana terão abastecimento de água suspenso por obra

Veja bairros que podem ser afetados com o serviço:

Fortaleza: Jardim Cearense, Maraponga, Dendê, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Parque São José, Bom Sucesso, Genibaú, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lisboa, Itaoca, Jóquei Clube, Serrinha, Itapery, Dendê, Mondubim, Siqueira, João XXIII, Henrique Jorge, Pici, Dom Lustosa, Autran Nunes, Bela Vista, Pan Americano, Montese, Messejana, Residencial Luiz Gonzaga, Jangurussu, São Bento, Paupina, Elizabete II, Loteamento Cidade Verde, Residencial dos Escritores, Coaçu, Lagoa Redonda, Curió, Parque Iracema, Barroso, Cajazeiras, Boa Vista, Dias Macedo, Parque Dois Irmãos, Passaré, Castelão, Planalto Ayrton Senna, Novo Mondubim, Aracapé, Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Prefeito José Walter, Conjunto Palmeiras, Sítio São João, Cambeba, Guajeru e Conjunto Esperança.

Caucaia: Marechal Rondon, Urucutuba, Toco, Mirambé, Nova Metrópole, Arianopólis, Araturi e Campo Grande.

Maracanaú: Novo Maracanaú, Santo Sátiro, Acaracuzinho, Alto Alegre, DI2000, Pajuçara, Novo Oriente, Jenipapeiro, Jereissati I e II, Centro de Maracanaú, Piratininga, Coqueiral Colônia Antônio Justa, Alto da Mangueira, Olho d’água, Bandeirantes, Jardim das Serras, Luzardo Viana, Nova Vida, Bela Vista, Cidade Nova, Horto, Loteamento Novo Maracanaú (Residencial Novo Maracanaú 1 e 2), Cágado, Mucunã, Parque Santa Maria, Jaçanaú, Parque Tijuca e Jari, Jardim Jatobá.

Pacatuba: Jereissati III, Bom Futuro, Vila das Flores, Morada Buquês, Morada das Pétalas, Planalto Benjamin, Bom Retiro, Orgulho do Ceará, Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha), Morada das Flores e Alto Fechado.

Itaitinga: Pedras e Ancuri.

Mudanças no trânsito

Alguns desvios de trânsito serão necessários para a viabilização do serviço. Na terça e na quarta, a avenida Castelo de Castro será bloqueada no trecho entre a avenida Jornalista Tomaz Coelho e a rua Álef de Souza Cavalcante, no bairro Jangurussu. Assim, os condutores que trafegarem na avenida Castelo de Castro devem entrar à esquerda na avenida Governador Leonel Brizola, à direita na rua 107, à direita na avenida Jornalista Tomaz Coelho e à esquerda na avenida Pompílio Gomes.

Já os condutores que trafegam na avenida Pompílio Gomes devem dobrar à direita na avenida Jornalista Tomaz Coelho e fazer o retorno na via, devem dobrar à direita na rua 109, à esquerda na avenida Governador Leonel Brizola e à direita na avenida Castelo de Castro.

Aviso

Durante a suspensão do abastecimento, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.