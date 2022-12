Bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana ficarão sem água nesta quinta-feira (15); veja lista

O abastecimento de água em parte de Fortaleza e da Região Metropolitana será interrompido temporariamente nesta quinta-feira (15) para obras de melhorias na rede de distribuição. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o serviço consiste no injetamento de uma nova adutora no distrito de Pavuna, em Pacatuba, e acontecerá de 6h às 17h.

Segundo a Cagece, alguns bairros de Maranguape, Maracanaú, Pacatuba e Fortaleza serão afetados com intermitência ou baixa pressão no abastecimento. (Veja lista abaixo).

A Companhia afirma que o abastecimento será normalizado assim que o serviço for concluído, mas o equilíbrio do sistema pode demorar em áreas mais altas ou distantes da estação de tratamento. Nestes locais, o prazo para normalização pode chegar a 24 horas após a conclusão dos trabalhos.

Durante a suspensão do abastecimento, a recomendação é que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Veja lista de bairros afetados

Fortaleza

Parque Dois Irmãos

Passaré

Planalto Ayrton Senna

Novo Mondubim

Aracapé

Presidente Vargas

Parque Santa Rosa

Prefeito José Walter

Canindezinho

Conjunto Esperança

Parque Santa Maria

Siqueira

Jardim Jatobá

João XXIII

Henrique Jorge

Pici

Dom Lustosa

Autran Nunes

Bela Vista

Pan Americano

Montese

Itaoca

Jóquei Clube

Serrinha

Itaperi

Dendê

Mondubim

Jardim Cearense

Maraponga

Parangaba

Vila Pery

Manoel Sátiro

Parque São José

Bom Sucesso

Genibaú

Conjunto Ceará

Granja Portugal

Bom Jardim

Marechal Rondon

Granja Lisboa

Pacatuba

Jereissate III

Bom Futuro

Vila das Flores

Morada Buquês

Morada das Pétalas

Planalto Benjamin

Bom Retiro

Orgulho do Ceará

Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)

Morada das Flores

Alto Fechado

Maracanaú

Novo Maracanaú I e II

Santo Sátiro

Acaracuzinho

Alto Alegre

DI2000

Pajuçara

Novo Oriente

Jenipapeiro

Jereissate I e II

Centro

Piratininga

Coqueiral

Colônia Antônio Justa

Alto da Mangueira

Olho D’água

Bandeirantes

Jardim das Serras

Luzardo Viana

Nova Vida

Bela Vista

Cidade Nova

Horto

Cágado

Mucunã

Jaçanaú

Parque Tijuca

Jari

Urucutuba

Campo Grande

Toco

Mirambé

Maranguape

Maranguape I e II

Segurança hídrica

Ainda conforme a Cagece, o serviço pretende interligar a adutora à rede de macrodistribuição de água da companhia, garantindo a continuidade do abastecimento e sendo mais uma alternativa de segurança hídrica para os locais atendidos. O serviço teve investimento de R$ 7 milhões, para benefício direto de 18,5 mil pessoas.

Além disso, um segundo serviço será realizado em paralelo. Trata-se do injetamento de uma adutora de 800 mm localizada na rua Senador Pompeu, no bairro Pajuçara, em Maracanaú. O objetivo é otimizar a distribuição de água de parte do município, beneficiando aproximadamente 85 mil pessoas.

