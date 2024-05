Avenida Paulino Rocha terá ciclofaixa até o Castelão e 5 estações do Bicicletar

Toda a extensão da Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, terá ciclofaixa em 3,3 km de extensão e 5 estações de bicicletas compartilhadas serão instaladas ao longo da via, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Apesar de ser um dos espaços com maior circulação de ciclistas, ainda não há estrutura para o modal.

As informações foram repassadas durante o III Seminário de Preservação de Vidas no Trânsito, promovido pela AMC, que reuniu agentes e especialistas em trânsito para debater os avanços e os desafios da mobilidade da capital cearense, nesta terça-feira (28).

Priscila Diniz, coordenadora de gestão cicloviária da AMC, explica que a intervenção será possível logo que o recapeamento da via seja concluído – o que está previsto para o início de junho.

"Acreditamos que uma semana após a finalização do recapeamento para cura do asfalto a gente consiga implantar toda a sinalização", estima.

"O projeto está finalizado e estamos esperando esse recapeamento para implantar toda a nova sinalização. Tem alguns pequenos ajustes para encaixar a ciclovia e não ter nenhum estreitamento ou redução de faixa viária", acrescenta sobre o processo.

A área destinada aos ciclistas será ao lado do canteiro central, sendo unidirecional em ambos os lados, com balizador e tachão para proteger os usuários. As faixas serão redimensionadas, mas não deve ter estreitamento ou impacto para o fluxo de veículos.

Saiba as avenidas com maior fluxo de ciclistas:

Beira Mar: 1.453 Bezerra de Menezes: 1.077 Domingos Olímpio: 1.065 Osório de Paiva: 748 Pompílio Gomes: 679 Raul Barbosa: 650 José Bastos: 640 Godofredo Maciel: 613 Rogaciano Leite: 558 Paulino Rocha: 547

Também foi feita a readequação da velocidade máxima de 60 km/h para 50 km/h. "A gente espera o aumento de usuários, é a ciclofaixa mais demandada, e eu acredito que vai ser um 'golaço'. Com a expansão do Bicicletar, vão ter algumas estações ao longo desse trecho entre o Castelão e a Igreja da Glória, o que estimula mais o uso", completa.

Estrutura cicloviária

A nova política cicloviária tem 3 focos: aumento da segurança, conforto e integrar a bicicleta à cultura da cidade, como foi apontado por Thais Costa, consultora local da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI) sobre o programa “Pedala Mais”.

Em dezembro de 2013, Fortaleza tinha apenas 68 km de ciclovias isoladas em vias com perfil de rodovia. Em maio deste ano, a malha viária chegou a 441,9 km – um crescimento de 550%.

No momento, mais de 60% da população de Fortaleza mora a pelo menos 300 metros de uma infraestrutura cicloviária, sendo o maior percentual entre as capitais brasileiras. Algumas intervenções também são planejadas para os próximos anos

80 km de expansão

115 km de proteção

50 interseções nos cruzamentos

Plantio de árvores para conforto térmico

Criação de centro de reciclagem de bicicleta

“Por mais que a gente tenha evoluído muito, temos um desafio pela frente. Fortaleza ganhou um prêmio e agora temos apoio e recursos para uma transformação ainda maior”, comenta sobre o programa da Bloomberg Philanthropies.