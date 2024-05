AMC instala 'tartarugas' em faixas contínuas na Av. Antônio Sales; mudança de faixa é proibida

Motoristas que desejarem acessar a Rua Henriqueta Galeno vindo da Av. Antônio Sales, no bairro Dionisio Torres, devem ficar atentos às faixas contínuas na via. A sinalização impede que os condutores troquem de faixa na curva anterior à rua, prevenindo acidentes.

Para reforçar a sinalização, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) acrescentou tachões refletivos (conhecidos como "tartarugas") às faixas contínuas.

Pela legislação de trânsito, é proibido mudar de faixa em trecho com linha contínua branca. O desrespeito à norma é infração de natureza média, que pode resultar em quatro pontos na carteira e multa de R$ 130,16.

De acordo com a AMC, o recomendado é que os motoristas que estejam na Av. Antônio Sales, e queiram dobrar à esquerda para entrar na rua Henrique Galeno, troquem de faixa na linha seccionada, antes da curva.

Legenda: Para acessar rua Henriqueta Galeno, motorista que vem da Av. Antônio Sales deve trocar de faixa antes da curva Foto: Fabiane de Paula

No caso dos condutores que vêm da Via Expressa, a orientação do órgão é dobrar na Rua Beni de Carvalho, no quarteirão seguinte, para conseguir acessar a região da Aldeota.

Em relação a uma câmera instalada próxima ao local, que preocupou motoristas, a AMC afirmou que o equipamento não está autuando e é utilizada somente para monitoramento do tráfego.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A Autarquia Municipal de Trânsito ainda reforçou a importância das faixas contínuas, explicando que, por questões de segurança, curvas não devem possuir linhas seccionadas, já que esses trechos não apresentam condição de visibilidade adequada para mudanças de faixa.

Além disso, também é necessário ressaltar que a curva em questão apresenta uma elevação, que aumenta o risco de acidentes em caso de troca de faixas.