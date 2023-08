Até julho, Ceará registra 65% de aumento de incêndios em montes de lixo ou entulhos em 2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) apagou 593 incêndios em monturo entre janeiro e julho de 2023 em todas as Áreas Integradas de Segurança do Ceará. Incêndios em monturo são aqueles que ocorrem em montes de lixo ou entulhos acumulados em determinado local. Ao longo dos mesmos meses de 2022, ocorreram 359 incêndios desse tipo.

65% Foi o aumento no total de incêndios em monturo apagados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará entre janeiro e julho, comparando os anos de 2022 e 2023

Ao se observar todos os meses do ano de 2022, porém, o Corpo de Bombeiros apagou 1.279 incêndios em monturo. Esse total é superior aos registros de 2021, 2020 e 2019, quando foram apagados, respectivamente, 1.038, 1.079 e 942 incêndios em monturo.

De acordo com o CBMCE, a ação humana tem sido determinante para esse número de incêndios, e as condições climáticas não os justificam.

Conforme o artigo 54 da Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998, causar poluição em qualquer nível que possam causar dano à saúde ou leve à mortandade de animais, ou da flora, é crime e está sujeito a multa e reclusão de um a quatro anos.

Como se prevenir