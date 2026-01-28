Diário do Nordeste
Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Legenda: Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

O asfalto de uma rua do bairro Coaçu, em Fortaleza (CE), cedeu na manhã desta quarta-feira (28) e “engoliu” um carro que trafegava pelo local. O motorista, que trabalha como entregador de salgados, estava na região para realizar uma entrega quando o veículo afundou repentinamente na via.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o condutor chorou e relatou que não havia sinal de buraco antes do acidente.

“Não tinha buraco, não tinha nada. Quando eu passei devagar e parei para ver se vinha algum carro, só desceu. O cinto começou a me sufocar, encheu de água rápido e o vizinho me atendeu. A própria população viu a situação, correu e me puxou”, descreveu o condutor nitidamente emocionado.

No buraco em que o carro caiu, um grande volume de água é visto por quem passa na via pública. Moradores acionaram a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). 

Por volta de 7h45, o veículo foi retirado do buraco por um reboque. 

O órgão que cuida do abastecimento de água informou que equipes técnicas estão sendo enviadas para retirar o vazamento e realizar reparos na rua José Hipólito, bairro Messejana, em Fortaleza. Os serviços devem ser concluídos nesta quarta-feira (28).

