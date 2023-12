Artistas japoneses Tommy e Burnout Syndromes integram a programação do Sana 2024

Consagrado como o maior evento de cultura pop e geek do Nordeste, o Sana reúne fãs de anime, mangá e games no geral, além de artistas e nomes relevantes do gênero. Em 2024, o encontro acontece nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, trazendo cosplays, k-pop, arenas, salas temáticas, gamers, youtubers, dubladores, atrações nacionais e internacionais.

Neste ano, o Sana recebe duas atrações japonesas inéditas no evento: Hiroaki “Tommy” Tominaga, cantor oficial dos temas de “Jojo’s Bizarre Adventure” e “Yu-Gi-Oh! Vrains”, e a banda Burnout Syndromes, conhecida pelas músicas oficiais dos temas de “Haikyuu!”, “Dr. Stone”, “Gintama” e “Mashiro no Oto”. As atrações estarão presentes no domingo (28) para shows especiais.

Em relação a como as atrações são selecionadas, Daniel Braga, diretor do Sana, destaca que é feita uma pesquisa junto aos fãs. “Contratamos anualmente um instituto que faz uma pesquisa de opinião dentro do evento. Perguntamos sobre artistas, convidados que gostariam que fossem para edições futuras e tentamos trazer um elenco dentro dessa expectativa.”

Legenda: : Hiroaki “Tommy” Tominaga, cantor oficial dos temas de “Jojo’s Bizarre Adventure” e “Yu-Gi-Oh! Vrains” Foto: Divulgação

O evento visa trazer artistas variados, mas que não impactem tanto no preço do ingresso. “Também temos projetos que levam em média 20 mil jovens não pagantes para o evento, por meio de parcerias com a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura de Maracanaú e a de Maranguape, além de um edital de doação direta de ingressos que fazemos com ONGs. São, em média, dois mil ingressos por edição e 11 entidades que aderem”, ressalta Daniel.

O evento também receberá os dubladores Wendel Bezerra, que dá voz aos personagens Goku e Bob Esponja; Adrian Tatini, Carol Valença e Glauco Marques, dubladores de One Piece.

Além dos artistas japoneses, outras atrações musicais do Sana 2024 são o grupo COM 22, Player Tauz, VG Beats e a banda Switch Stance.

Com uma dinâmica única, o Sana acontece há mais de duas décadas e engloba diversas faixas de público. “A geração mais nova tem maior aderência a esses novos artistas em ascensão, mas também gostamos de valorizar o público mais maduro. Na área de dublagem, tradicional no evento, temos grandes nomes brasileiros. Buscamos agradar todas as idades”, finaliza o diretor.

Confira a programação completa em: https://portalsana.com.br/

Serviço

Sana 2024

Instagram - @sana_fcnb

Portal Sana - portalsana.com.br

Ingressos:https://www.sympla.com.br/evento/sana-2024-parte-1/2066438?referrer=portalsana.com.br