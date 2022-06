Artesãos que viviam em situação de rua se casam na Praça do Ferreira; veja fotos

Os artesãos Francisco Carlos Ferreira, de 40 anos, e Janete Silva de Jesus, de 35 anos, casaram nesta quinta-feira (30) na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O casal se uniu em meio às vulnerabilidades das ruas da Capital e resiste por meio do artesanato.

A festa foi organizada por grupos de voluntários na mobilização para ajudar pessoas em situação de rua. Um padre e freiras celebraram a união de Carlos e Janete, um sonho antigo que começou a se tornar realidade no último mês por meio de doações. O item principal da festa, no entanto, ficou à cargo do casal: o artesanato.

Legenda: Vestida de noiva, Janete Silva de Jesus realizou o sonho do matrimônio Foto: Lucas Falconery/SVM

"A Janete é tudo na minha vida. Com ela, eu quis outra vida, quis mudar e vencer. É o meu amor e o presente de Deus para mim", resume Francisco Carlos, que recebeu terno e gravata para a cerimônia.

Do outro lado da Praça, a noiva se preparava para realizar o sonho de adolescência. "Eu vivia em situação de rua, quando a gente se conheceu, e Deus honrou a gente com o dom do artesanato da palha e o aluguel social. Hoje Ele também está nos privilegiando com esse dia que eu estava ansiosíssima", resume.

Legenda: Evento contou até com bolo de casamento Foto: Lucas Falconery

Os amigos formados na praça intensificaram os trabalhos nas últimas duas semanas, como o engenheiro civil Carlos Eduardo Renzi, de 31 anos, membro do grupo Amigos da Rua Fortaleza.

"Tem vários grupos que ajudaram a organizar, porque o Carlos e a Janete são figuras icônicas da Praça. Eles ajudam muito com as filas, conhecem todo mundo.

Para a celebração, os organizadores preparam vestido, terno, bolo e uma mesa especial para comemorar a união do casal conhecido por quem está na Praça do Ferreira.

Um grupo católico formado por freiras e um padre ficou à frente de firmar o amor do casal. Moradores em situação de rua, conhecidos do casal, se juntaram na ocasião.

Veja mais fotos da cerimônia:

Legenda: Casamento foi realizado na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, em uma festa organizada por voluntários Foto: Lucas Falconery/ SVM

Legenda: Casamento na Praça do Ferreira, em Fortaleza Foto: Lucas Falconery